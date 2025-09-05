Der Trailer zu «The Fast Line – mit Nico Hojac» Nicolas Hojac und Philipp Brugger haben in nur 15 Stunden und 30 Minuten die legendären Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau bezwungen. blue Zoom zeigt die Doku «The Fast Line – mit Nico Hojac» am Freitag, 5. September, 20:00 Uhr auf blue Zoom. 04.09.2025

Die Profi-Alpinisten Nicolas Hojac und Philipp Brugger haben im Mai in nur 15 Stunden und 30 Minuten die legendären Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau bezwungen. blue Zoom zeigt dazu die Doku «The Fast Line – mit Nico Hojac» am Freitag, 20:00 Uhr auf blue Zoom.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Die Profi-Alpinisten Nico Hojac und Philipp Brugger haben das Undenkbare gejagt: den 21 Jahre alten Speed-Rekord der Kletterlegenden Ueli Steck und Stephan Siegrist zu brechen und die Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau in unter 24 Stunden zu bezwingen.

Im Mai war es so weit. Hojac (33) und Brugger (34) meisterten Eiger, Mönch und Jungfrau in nur 15 Stunden und 30 Minuten – sie waren damit fast zehn Stunden schneller als die bisherige Bestmarke. Zum Vergleich: Freizeitbergsteiger benötigen allein für die Eiger-Nordwand in der Regel ein bis zwei Tage.

Im Rückblick bezeichnete Hojac die Leistung als «völlig surreal». Eigentlich hatten die beiden mit einer Zeit von 19 bis 21 Stunden gerechnet – schon das wäre eine enorme Herausforderung gewesen. Dass sie schliesslich so viel schneller waren, habe sie selbst überrascht. Es sei eine Erinnerung daran, dass «wir oft zu mehr fähig sind, als wir denken», so Hojac.

blue Zoom überträgt am Freitagabend um 20:00 Uhr die Doku «The Fast Line – mit Nico Hojac» als Schweizer Free-TV-Premiere und zeigt einen einmaligen Einblick auf die denkwürdige Leistung der Speed-Bergsteiger.