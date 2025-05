Trotz zwei Gestellten war gegen den Thurgauer Domenic Schneider am Baselstädtischen kein Kraut gewachsen. Bild: Keystone

Der Thurgauer Gast Domenic Schneider feiert in der Basler Sandgrube den achten Sieg an einem Kranzfest. Der bald 31-jährige 145-kg-Hüne aus Friltschen hält die Jugend auf Distanz.

Keystone-SDA SDA

Aber Domenic Schneider beanspruchte auch Glück. Mit zwei Unentschieden – zuerst gegen Nick Alpiger im ersten Gang, dann mit Sinisha Lüscher im vierten Gang – kommt man in der Regel für den Schlussgang nicht mehr in Frage. Schneider erhielt indessen für beide gestellten Gänge die Note 9,00. Trotz der zwei Unentschieden führte Schneider nach fünf Gängen die Rangliste sogar an, weil an diesem Baselstädtischen kein Schwinger Sieg an Sieg reihte.

Im Schlussgang bodigte Schneider den 20-jährigen Tim Roth nach etwas weniger als drei Minuten.

Der Topfavorit in Basel, der fünfmalige Saisonsieger Nick Alpiger, fällt mit zwei Gestellten in den ersten vier Gängen früh aus der Entscheidung.

Von den «Bösen» verletzte sich der Westschweizer Benjamin Gapany schon am Vormittag im Anschwingen am linken Bein. Wie lange Gapany pausieren muss, werden Abklärungen in den nächsten Tagen ergeben.

