  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwierige WM-Vorbereitung Dominic Lobalu hofft, trotz Wettkampfpause zu reüssieren

SDA

12.9.2025 - 04:01

Dominic Lobalu läuft anlässlich von Spitzenleichtathletik Luzern. Der St. Galler musste im August allerdings wegen einer Zerrung eine Wettkampfpause einlegen.
Dominic Lobalu läuft anlässlich von Spitzenleichtathletik Luzern. Der St. Galler musste im August allerdings wegen einer Zerrung eine Wettkampfpause einlegen.
Keystone

Dominic Lobalu kommt nicht verletzungsfrei durch die Freiluftsaison. Die WM-Selektion ist zwar unbestritten, aber ein Top-Resultat würde überraschen.

Keystone-SDA

12.09.2025, 04:01

12.09.2025, 07:03

«Einem Olympia-Vierten geben wir selbstverständlich Zeit bis in die letzte Minute», kommentiert Philipp Bandi, Chef Leistungssport bei Swiss Athletics, die Nomination des 10'000-m-Europameisters. Das derzeitige Leistungsvermögen des St. Gallers sei schwer abzuschätzen, «eine Wundertüte». Der 10'000-m-Lauf vom Sonntag mit gleich 30 Startenden wird Aufschlüsse geben, auch mit Blick auf die 5000 m zum Ende der WM.

Keine optimale Vorbereitung

Lobalus Trainer Markus Hagmann ist auf Nachfrage von Keystone-SDA, ob man nach dem Motto «Die Hoffnung stirbt zuletzt» anreise, nicht einverstanden mit der Terminologie. «Hoffnung tönt zu hart», sagt der ehemalige Steeple-Läufer. Er habe zwar nicht die gleichen Erwartungen wie im Traumjahr 2024, und er und sein Athlet hätten sich eine andere Situation erwünscht. «Optimal ist die Ausgangslage nicht – vom Gefühl her und vom Kopf her nicht. Aber wir gehen nicht kampflos an eine WM. Es geht uns um mehr als nur ums Mitmachen.»

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM
Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass.

Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung.

Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. 800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben.

800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin.

Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an.

Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen.

Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. 

Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. 

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM
Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass.

Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung.

Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. 800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben.

800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin.

Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an.

Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen.

Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen.

Bild: Keystone

Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM. Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. 

Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. 

Bild: Keystone

Lobalu, im heutigen Südsudan geboren, ein Leben lang Flüchtling und seit 2019 in der Schweiz heimisch geworden, musste dieses Jahr immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften. Nach seinem Schweizer Rekord in Valencia über 10 km auf der Strasse (26:54) brach er den Wettkampf an der Strassen-Lauf-EM im April ab. Muskuläre Probleme begleiteten ihn auch den Sommer hindurch, und schliesslich musste er seine Starts bei der Athletissima, der Schweizer Meisterschaften und bei Weltklasse Zürich absagen, weil er Mitte August beim Lauftraining eine Zerrung im hinteren Oberschenkel erlitten hatte.

«Dominic kann laufen. Er trainiert jeden Tag», betont Hagmann. «Aber eine Vollbelastung in Lausanne oder Zürich lag nicht drin. Die WM hat Vorrang.»

Trainer Hagmann: «Der Motor funktioniert»

Vor gut einem Jahr hatte Hagmann geschwärmt, wie Lobalu nach 15 300-m-Läufen noch einen 800-m-Lauf in 1:55 Minuten geschafft habe, mit einer Schlussrunde von 53 Sekunden. Ob der Läufer nun ähnliche Werte vorweisen könne, will der Coach weder bestätigen noch dementieren. «Wir haben die vergangenen drei Wochen in der Schweiz gar nie auf der Bahn trainiert.» Solche Einheiten hätten keinen Sinn gemacht. «Aber wir bleiben positiv. Der Motor funktioniert, das zeigen die Hügelläufe.»

Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

14 Hundertstel fehlten Lobalu an den Olympischen Spielen in Paris als Viertklassiertem zum Laufmärchen, nachdem er zuvor an der EM in Rom mit Bronze über 5000 m und Gold im 10'000-m-Lauf einen perfekten Einstand im Schweizer Dress – den er erst nach jahrelangen zermürbenden Auseinandersetzungen mit dem Weltverband überstreifen durfte – gefeiert hatte. Die Planung im Jahr 2024 ging auf.

Für diese Saison, in der er neben dem 10-km-Landesrekord auch die eigene Schweizer Bestmarke in Oslo über 5000 m verbessert hat, präsentiert sich die Situation spätestens seit der Verletzung im August anders als gedacht. An der Athletissima sollte Lobalu den Schweizer Rekord über 5000 m erneut senken, um sich dann am Diamond-League-Final in Zürich über 3000 m in Position für Tokio zu bringen. «Da sind wir nun an einem anderen Punkt», gesteht Hagmann. «Aber es kann aufgehen.»

Video aus dem Ressort

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Meistgelesen

Jetzt kennt Putin die Schwächen der Nato-Luftabwehr
Ermittler veröffentlichen neues Video – springt hier der Attentäter vom Dach?
Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern

Videos aus dem Ressort

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

STORY: Fussball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war nach seinem Vertragsende bei Manchester United im Sommer vereinslos und unterzeichnete bei den Wölfen einen Vertrag bis 2027. VFL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach von einer perfekten Ergänzung für die Mannschaft. Der 1,82 Meter grosse Däne hat seit mehr als anderthalb Jahrzehnten auf der internationalen Fussballbühne für Aufsehen gesorgt.  Mit 144 Länderspielen ist Eriksen Rekordnationalspieler seines Landes und nahm bereits an drei Welt- sowie drei Europameisterschaften teil. Bei der EM 2021 erlitt er im Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand. 2022 feierte er sein Comeback und zählt seither wieder regelmässig zum Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft. Er wurde mehrmals zum Fussballer des Jahres in Dänemark gewählt. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem bei Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United.  Seine Profikarriere begann er in der Saison 2009/2010 bei Ajax Amsterdam. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Däne bereits am kommenden Samstag im Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird.  

11.09.2025

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Leichtathletik-WM. Annik Kälin und Simon Ehammer träumen doppelt

Leichtathletik-WMAnnik Kälin und Simon Ehammer träumen doppelt

Mountainbike. Mit 28 Jahren hat Nicole Koller die Mosaiksteinchen beisammen

MountainbikeMit 28 Jahren hat Nicole Koller die Mosaiksteinchen beisammen

WM-Derniere. Schurter sichert dem Schweizer Team Bronze

WM-DerniereSchurter sichert dem Schweizer Team Bronze