Verst

Es ist doch klar das im Fussball und auch im Tennis gedopt wird wie in anderen Sportarten auch besonders wenn es um Millarden Summen geht und da werden dann beide Augen zugdrückt ich sehe nichts höre nichts und will es gar nicht wissen Profi Sport sollte vor allem an den Olympischen Spielen nicht erlaubt werden ich habe mir einiges an der Tour de France angesehen und es war wie damals bei Amstrong und Co und alle wissen von nichts und wollen es nicht wissen somit muss ich mir solche Veranstaltungen nicht mehr ansehen das hat mit Sport nichts mehr zu tun