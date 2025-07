Um 20 Uhr auf blue Zoom Dramatische Szene im TV: Klippenspringerin rutscht beim Absprung aus 21 Metern aus

Schweizer Klippenspringerin Morgane Herculano: «Unsere Landungen sind wie ein Autounfall» Das Video der Klippenspringerin Molly Carlson, die bei ihrem Sprung ausrutschte, ging um die Welt. Die Genferin Morgane Herculano hat die Situation hautnah miterlebt. blue Sport hat mit ihr gesprochen. 23.07.2025

Bei dieser Sportart ist Spektakel garantiert: Klippenspringen. In der Red Bull Cliff Diving World Series treten die weltbesten Athletinnen und Athleten gegeneinander auf – und mit blue Sport bist du hautnah dabei!

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Wunderschöne Kulissen, waghalsige Sprünge und 24 mutige Athletinnen und Athleten – das ist die Red Bull Cliff Diving World Series! Erlebe den gesamten Event in Polignano a Mare, inklusive dem Schreckmoment der Kanadierin Molly Carlson, am Dienstag, 29. Juli, um 20 Uhr, im Free TV auf blue Zoom.

Jedes Jahr treten die weltbesten Klippenspringer:innen in vier verschiedenen Events auf drei Kontinenten gegeneinander an. In diesem Jahr sind El Nido in den Philippinen, Polignano a Mare in Italien, Mostar in Bosnien und Herzegovina und Boston in den USA die Austragungsorte.

Gesprungen wird von einer für das jeweilige Event aufgebauten Plattform. Die Männer springen aus einer Höhe von 27 Metern, die Frauen von 21 Metern. Die Landung erfolgt nicht etwa in einem Pool, sondern in freie Gewässer. Gelandet wird nur mit den Füssen voraus.

Mit der Genferin Morgane Herculano ist auch eine Schweizerin am Start. Im Interview mit blue Sport sagt sie, sie liebe den Nervenkitzel, diesem gehe aber «extrem repetitiven und monotonen Training» voraus.

Nebst Disziplin bei den Trainings brauche es auch mentale Stärke. «Man darf nicht in Panik geraten, denn sonst können die Folgen schwerwiegende sein. Sprünge ins Wasser aus dieser Höhe sind sehr gefährlich», sagt Herculano.

«Es war schrecklich»

Die 25-Jährige war beim letzten Event in Polignano a Mare hautnah dran, als Molly Carlson beim Absprung auf der Plattform ausrutschte und sich mirakulös rettete.

«Ich stand während ihres Sprunges auf der Plattform und war direkt nach ihr an der Reihe», sagt die Klippenspringerin bei blue Sport. «Ich habe miterlebt, wie sie plötzlich weg war. Es war schrecklich, das mitanzusehen.»

Herculano wusste im ersten Moment nicht, was mit ihrer Kollegin geschah. Carlson landet trotz des Ausrutschers mit den Füssen im Wasser. «Sie hatte super Reflexe», erinnert sich die 25-Jährige zurück. Sie selbst sei auch schon ausgerutscht, jedoch auf niedrigeren Plattformen.

Wie die Schweizerin in Polignano a Mare abgeschnitten hat, erfährst du am Dienstag, 29. Juli, um 20 Uhr. blue Sport zeigt dir im Free TV auf blue Zoom den ganzen Event der Red Bull Cliff Diving World Series.

Das könnte dich auch interessieren

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut» Die Geschwister Zoé und Anouk Vergé-Depré stehen neu als Team Zouk zusammen im Sand. Beim Schwestern-Talk sprechen die beiden über Ticks, Unordentlichkeit und Zeit im Bad. 24.04.2025