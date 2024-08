Duplantis überspringt die 6,15 Meter im dritten Versuch. KEYSTONE

Stabhochspringer Armand Duplantis triumphiert standesgemäss am City-Event anlässlich der Athletissima in Lausanne. Der zweifache Olympiasieger steigert den Meeting-Rekord auf 6,15 Meter.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Armand Duplantis sprang bei der Athletissima in Lausanne auf 6,15 Meter – Meeting-Rekord.

Auf einen Angriff auf den von ihm aufgestellten Weltrekord (6,25 Meter) verzichtete der Schwede.

Duplantis am nächsten kam wie in Paris der Amerikaner Sam Kendricks, der 5,92 m übersprang. Mehr anzeigen

Die Zuschauer kamen auf der extra installierten Anlage an der Seepromenade im Stadtteil Ouchy in den Genuss, die Stabhochspringer und allen voran den weltbesten des Fachs für einmal von ganz nah zu erleben. Und Duplantis enttäuschte das Publikum nicht. Im dritten Anlauf – wie bei seinem Weltrekord zwei Wochen zuvor bei seinem Olympiasieg in Paris – schaffte er den Meeting-Rekord.

Auf einen Angriff auf den Weltrekord (6,25 Meter) verzichtete der für Schweden startende Amerikaner, nachdem er sich zuletzt nach dem triumphalen Olympia-Auftritt eine knapp zweiwöchige Auszeit gegönnt hatte.

Duplantis am nächsten kam wie in Paris der Amerikaner Sam Kendricks, der 5,92 m übersprang. Der Schweizer Valentin Imsand schaffte die Einstiegshöhe von 5,35 m. Der 19-jährige Walliser war in einem Weltklasse-Feld der einzige Teenager. Im letzten Jahr gewann er an der U20-EM die Silbermedaille.

Videos aus dem Ressort Sport

Hoarau zur YB-Krise: «Man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen» Guillaume Hoarau stürmte sechs Jahre lang für die Young Boys und feierte mit den Bernern grosse Erfolge. blue Sport hat die YB-Legende zur aktuellen Krise beim Schweizer Serienmeister befragt. 13.08.2024

Endrick, Cubarsi, Güler und Co. – das sind die LaLiga-Shootingstars Die Fussball-Fans dürfen sich auf eine spektakuläre LaLiga-Saison freuen. Mittendrin statt nur dabei: Hochtalentierte Youngsters wie Arda Güler oder Fermin Lopez. 14.08.2024

sda