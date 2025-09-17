Simon Ehammer kann sich über einen 4. Rang nicht freuen. Bild: Keystone

Drei Zentimeter fehlen Simon Ehammer im Weitsprung auf die WM-Medaille. Die Enttäuschung über den 4. Rang ist riesig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simon Ehammer verpasst bei der Leichtathletik-WM in Tokio eine Medaille.

Wie bei den Olympischen Spielen 2024 wird Ehammer Vierter.

Ehammer ist bitter enttäuscht. Mehr anzeigen

8,30 m weit fliegt Ehammer im 3. Versuch und belegt zu diesem Zeitpunkt den Bronzerang. Doch dann packt der Italiener Mattia Furlani in seinem 5. Versuch den Goldsprung aus. Mit 8,39 m setzt er sich an die Spitze und wird auch nicht mehr verdrängt. Hinter ihm klassieren sich der Jamaikaner Tajay Gayle (8,34) und der Chinese Yuhao Shi (8,33).

Im Interview bei SRF ist Ehammer die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Es sei nur der Rang, der ihn ärgere, denn er habe einen «coolen Wettkampf» gemacht. «Ja, es tut einfach weh. Olympia-Vierter, jetzt Vierter. Bei Olympia war wenigstens der Abstand so, dass es 14, 15 Zentimeter waren. Jetzt sind es drei Zentimeter auf den Dritten, vier Zentimeter auf den Zweiten. Es ist Scheisse, einfach Scheisse.»

Drei Zentimeter finde man überall, stellt Ehammer klar und sagt: «Ich würde den Zürich-Titel wohl tauschen gegen eine WM-Medaille, da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es wunderschön ist zuhause zu gewinnen. Jetzt schon wieder auf internationaler Ebene ein 4. Platz, das tut echt weh, das ist schon 'ä rechti Fust id Schnurä'.»

Jetzt müsse er schauen, dass er die negativen Emotionen möglichst schnell loswerde, denn in zwei Tagen trete er ja bereits wieder im Zehnkampf an. Er hoffe, dass er es dort besser mache: «Die Gier nach einer Medaille ist da.»

