  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Medaille knapp verpasst Ehammer: «Das isch scho ä rechti Fuscht id Schnurrä»

Patrick Lämmle

17.9.2025

Simon Ehammer kann sich über einen 4. Rang nicht freuen.
Simon Ehammer kann sich über einen 4. Rang nicht freuen.
Bild: Keystone

Drei Zentimeter fehlen Simon Ehammer im Weitsprung auf die WM-Medaille. Die Enttäuschung über den 4. Rang ist riesig.

Patrick Lämmle

17.09.2025, 16:53

17.09.2025, 16:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simon Ehammer verpasst bei der Leichtathletik-WM in Tokio eine Medaille.
  • Wie bei den Olympischen Spielen 2024 wird Ehammer Vierter.
  • Ehammer ist bitter enttäuscht.
Mehr anzeigen

8,30 m weit fliegt Ehammer im 3. Versuch und belegt zu diesem Zeitpunkt den Bronzerang. Doch dann packt der Italiener Mattia Furlani in seinem 5. Versuch den Goldsprung aus. Mit 8,39 m setzt er sich an die Spitze und wird auch nicht mehr verdrängt. Hinter ihm klassieren sich der Jamaikaner Tajay Gayle (8,34) und der Chinese Yuhao Shi (8,33).

5. Tag der Leichtathletik-WM. Mosers Medaillentraum geplatzt ++ Ehammer fehlen drei Zentimeter für Bronze

5. Tag der Leichtathletik-WMMosers Medaillentraum geplatzt ++ Ehammer fehlen drei Zentimeter für Bronze

Im Interview bei SRF ist Ehammer die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Es sei nur der Rang, der ihn ärgere, denn er habe einen «coolen Wettkampf» gemacht. «Ja, es tut einfach weh. Olympia-Vierter, jetzt Vierter. Bei Olympia war wenigstens der Abstand so, dass es 14, 15 Zentimeter waren. Jetzt sind es drei Zentimeter auf den Dritten, vier Zentimeter auf den Zweiten. Es ist Scheisse, einfach Scheisse.»

Drei Zentimeter finde man überall, stellt Ehammer klar und sagt: «Ich würde den Zürich-Titel wohl tauschen gegen eine WM-Medaille, da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es wunderschön ist zuhause zu gewinnen. Jetzt schon wieder auf internationaler Ebene ein 4. Platz, das tut echt weh, das ist schon 'ä rechti Fust id Schnurä'.»

Jetzt müsse er schauen, dass er die negativen Emotionen möglichst schnell loswerde, denn in zwei Tagen trete er ja bereits wieder im Zehnkampf an. Er hoffe, dass er es dort besser mache: «Die Gier nach einer Medaille ist da.»

Das könnte dich auch interessieren

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Meistgelesen

Opfer von Zürcher Tram-Attacke meldet sich zu Wort
Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast
Trump in Windsor Castle eingetroffen – Melanias Augen bleiben uns verborgen
«Red Sparrow» soll russische Top-Agentin sein – und Marsalek-Partnerin
Mann und zwei Kinder verbrennen in Tesla – Helfer können Türen nicht öffnen

Sport-News

Fussball-Nationaltrainer schlägt Alarm. Rangnick: «Darum hat die Schweiz im Sport Österreich nicht nur beim Skifahren überholt»

Fussball-Nationaltrainer schlägt AlarmRangnick: «Darum hat die Schweiz im Sport Österreich nicht nur beim Skifahren überholt»

Rasante Entwicklung der Serie. SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen – heute kommen die Leute zu uns»

Rasante Entwicklung der SerieSailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen – heute kommen die Leute zu uns»

Inter-Goalie in der Kritik. Zubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

Inter-Goalie in der KritikZubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

24 Tore und Nachspielzeit-Wahnsinn. Warum Juve-Star Locatelli seinen Kardiologen aufsuchen sollte

24 Tore und Nachspielzeit-WahnsinnWarum Juve-Star Locatelli seinen Kardiologen aufsuchen sollte

Rad-WM in Ruanda. Hartmann und Häberlin fallen aus

Rad-WM in RuandaHartmann und Häberlin fallen aus

Fussball-Videos

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Pascal Zuberbühler spricht über die Kritik an Yann Sommer der letzten Zeit.

17.09.2025

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

16.09.2025

Real Madrid – Marseille 2:1

Real Madrid – Marseille 2:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Tottennham – Villarreal 1:0

Tottennham – Villarreal 1:0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Juventus – Dortmund 4:4

Juventus – Dortmund 4:4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Real Madrid – Marseille 2:1

Real Madrid – Marseille 2:1

Tottennham – Villarreal 1:0

Tottennham – Villarreal 1:0

Juventus – Dortmund 4:4

Juventus – Dortmund 4:4

Mehr Videos