Simon Ehammer gehört an der WM in Budapest zu den Medaillen-Anwärtern im Weitsprung. Am Mittwochmittag qualifizierte sich der 23-jährige Appenzeller für den Final.

Simon Ehammer erreicht an der WM in Budapest souverän den Final im Weitsprung vom Donnerstagabend. Der letztjährige WM-Dritte startet mit 7,90 Meter in den Wettkampf, ehe er sich auf 8,13 Meter steigert.

Mit dieser Weite beendete der 23-jährige Appenzeller die Qualifikation als Sechster; zwölf stehen im Final. Für einen Paukenschlag zeichnete Wayne Pinnock verantwortlich. Dem Jamaikaner gelang im ersten Versuch mit 8,54 Meter eine Jahresweltbestleistung.

Hoffmann und Reais im Halbfinal

Im Vorlauf der Frauen über 800 Meter waren gleich drei Schweizerinnen dabei. Aus diesem Trio kam einzig Lore Hoffmann weiter. Die 27-jährige Walliserin beendete ihre Serie nach einer schnellen letzten Geraden in der persönlichen Saisonbestzeit von 2:00,14 Minuten als Dritte, was zur direkten Qualifikation reichte. Die 19-jährige Audrey Werro, vor kurzem U20-Europameisterin über die zwei Bahnrunden geworden, zahlte Lehrgeld und schied wie Rachel Pellaud als Fünfte ihrer Serie aus.

Ein Erfolgserlebnis gab es für William Reais. Der 24-jährige Bündner zog über 200 Meter mit 20,50 Sekunden als Dritter seines Vorlaufs in die Halbfinals ein.

