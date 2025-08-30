Ein Dominator, ein Überflieger, zwei Verlierer und viele Lauernde

Fabian Staudenmann hat sich für ESAF-Tag 1 wohl mehr vorgenommen. Von den ersten vier Gängen kann er nur zwei gewinnen. KEYSTONE

Ein Tag, viele Geschichten. blue Sport fasst den ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfestes aus sportlicher Sicht zusammen.

Beim Eidgenössischen Schwingfest steht die zweite Hälfte noch an. Für ebendiese vier Gänge ist vieles offen. blue Sport zieht das Fazit von Tag eins.

Der Dominator

Werner Schlegel ist der Mann des Tages. Drei Kämpfe gewinnt er im ersten Zug, den vierten Gang gegen Fabian Staudenmann gewinnt er im letzten. Der Toggenburger grüsst am Samstagabend von der Spitze – und das mit 1,5 Punkten Vorsprung auf den nächstfolgenden Königsanwärter. Joel Wicki.

Werner Schlegel: «Dieser Moment war die pure Freude» Werner Schlegel gewinnt beim Eidgenössischen Schwingfest am Samstag alle vier Gänge. Damit geht der Ostschweizer Explosivschwinger als Führender in den Sonntag. 30.08.2025

Der Überflieger

In der Arena reiben sich viele Schwing-Fans verwundert die Augen. Fritz Ramseier ist nebst Schlegel der einzige Schwinger mit vier Siegen. Der 31-Jährige hat noch keinen Eidgenössischen Kranz gewonnen und schwingt in Mollis gross auf. Sage und schreibe drei Eidgenossen hat er aufs Kreuz gelegt. Sven Schurtenberger, Damian Ott und Joel Strebel mussten bereits dran glauben. Unfassbar stark.

Die Lauernden

Diese Liste ist selbstredend lang. Wir fokussieren uns aber auf den (erweiterten) Favoriten-Kreis. Curdin Orlik und Domenic Schneider sind mit 38,75 Punkten die besten Eidgenossen hinter Schlegel. Dahinter liegen Joel Wicki und Armon Orlik in Lauerstellung. Beiden stehen drei Siege zu Buche, im Direktduell stellten sie. Ihr Notenblatt kann sich sehen lassen, ihr Auftritt am Samstag auch.

Für Michael Moser muss am Sonntag vieles zusammenpassen, will er um den Schlussgang noch ein Wörtchen mitzureden haben. Er liegt mit 37,50 Punkten auf Rang acht, Samuel Giger folgt auf Rang neun mit einem Viertelpunkt weniger auf dem Konto. Für die beiden Königsanwärter gibt es in Halbzeit zwei nur noch eins: Vollgas.

Die Verlierer

Fabian Staudenmann. Klar, der Berner hat gleich viele Punkte wie Giger auf dem Konto, hat im Gegensatz zu seinem Kontrahenten aber eine Niederlage auf dem Notenblatt. Dasselbe gilt für Damian Ott. Der zweifache Teilverbandsfestsieger stellte erst gegen Adrian Walther und verlor im dritten Gang gegen Fritz Ramseier.

Ramseier: «Morgen sind die Berner dran» Nach dem ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis führt Werner Schlegel vor Überraschungsmann Fritz Ramseier. Dieser zeigt sich im Interview bescheiden jedoch zufrieden. 30.08.2025