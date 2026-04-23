Mit Schwingerkönig Orlik im Kinderzoo blue Sport trifft Schwingerkönig Armon Orlik an seinem Wohnort in Rapperswil im Kinderzoo. Der Bündner spricht über Gegner, Elefanten und Kindheits-Prügeleien mit Bruder Curdin. 25.03.2026

blue Sport trifft Schwingerkönig Armon Orlik an seinem Wohnort in Rapperswil im Kinderzoo. Der Bündner spricht über Gegner, Elefanten und Kindheits-Prügeleien mit Bruder Curdin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Armon Orlik lebt seit Ende 2022 in Rapperswil SG. In der Rosenstadt entwickelte er sich zum besten Schwinger des Landes.

Mit blue Sport schlendert er an seinem Wohnort als Schwingerkönig durch den Kinderzoo – und ist imponiert von den Elefanten.

Noch näher kommt er an die Kamele ran. Die Zweihöcker umgarnen den Bündner regelrecht: «Ich weiss nicht wer mehr Angst hat – ich oder das Kamel.»

Aufgewachsen ist er in Maienfeld GR mit drei Brüdern. Allen voran mit Curdin, ebenfalls Spitzenschwinger, rangelte er in seiner Kindheit oft und hatte meist das Nachsehen. Mehr anzeigen

Armon Orlik ist seit rund dreieinhalb Jahren in Rapperswil SG zuhause. blue Sport trifft den Schwingerkönig an einem beliebten Ausflugsziel in seiner Wahlheimat, dem Kinderzoo. Zuletzt schlenderte er mit einem seiner Brüder und dessen Kindern an den Gehegen vorbei – doch so nahe wie jetzt war er den Tieren noch nie. Erster Stopp: Die Elefanten.

Armon Orlik, du beobachtest grade die Elefanten. Was geht dir durch den Kopf, wenn du sie anschaust?

Es sind mega grosse, schöne Tiere – und extrem stark. Ich glaube, das ist das stärkste Tier, das es auf dem Festland gibt. Mit so einem willst du dich nicht anlegen. In der Natur sind sie eigentlich von niemandem gefährdet. Es ist schon eindrücklich, hier zu stehen und diese Tiere zu beobachten.

Angenommen, du würdest im Sägemehlring einem Elefanten gegenüberstehen und müsstest gegen ihn schwingen – was wäre deine Taktik?

(lacht) Vielleicht zuerst etwas müde machen, abwarten und schauen, was passiert. Und dann die Taktik anwenden, die ich grundsätzlich gerne anwende: am Boden eine Lösung suchen. So wie es auch gegen grosse Gegner wie Pirmin Reichmuth am Eidgenössischen funktionierte (er sicherte sich damals den Königstitel, d.Red.). Irgendwie in diesem Stil. Aber zum Glück ist das nur hypothetisch – und ich muss mich nicht mit so einem Elefanten anlegen.

«Ich muss mich jeweils bisschen anstupsen, um hart mit dem Gegner zu sein.»

Elefanten sind extrem stark, aber auch sehr ruhig. Was zeichnet einen guten Schwinger aus – ist er eher ein Elefant oder ein Stier?

Ein guter Schwinger muss auch ein Stier sein können. Klar, braucht er die nötige Ruhe, aber er muss auch die nötige Aggressivität haben. Wenn es darauf ankommt, muss er dem Gegner seinen Kampf aufzwingen. Man muss bereit sein, ans Limit zu gehen und dem Gegner weh zu machen. Am Ende ist es eine Mischung aus beidem. Ich bin eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Da muss ich mich manchmal bewusst ein wenig «anstupsen», damit ich wirklich die Bestleistung abrufen kann – gerade wenn es darum geht, hart zu sein, mit dem Gegner und auch mit sich selbst.

Wie treibst du dich denn zu Höchstleistungen an?

Musik hilft sicher. Ich kann mich damit gut pushen. Aber das ist nur ein Teil. Ich übe das auch im Training: Ich stelle mir eine bestimmte Situation vor. Ich bereite mich mental auf den Kampf vor – was ich machen muss, wie ich sein muss, wohin ich gehen muss. Wenn du die ideale Leistung willst, musst du dorthin gehen, wo es anstrengend wird.

Wir wechseln die Szenerie, bestaunen Äffchen und bleiben bei den Kamelen stehen. Es wird nicht mehr lange gehen, bis sich die Zweihöcker dem Schwingerkönig nähern ...

Was ist dein Lieblingstier?

Der Jaguar. Ein sehr schönes Tier, extrem kräftig. In seinem Lebensraum leider gefährdet, es gibt nicht mehr viele davon. Aber ich würde ihn sehr gerne einmal in freier Wildbahn sehen.

... und da sind die Kamele. Sie schleichen sich hinter dem breiten Rücken des Schwingerkönigs an – und haben es auf die Karotten abgesehen, die direkt vor den Füssen des Bündners liegen.

Wie ist es, so nahe bei einem Kamel zu stehen?

Ganz okay. Ich weiss nicht, wer mehr Angst hat – ich oder das Kamel.

«Mein Bruder Curdin war beim Prügeln stärker als ich.»

Auch die Kamele sind wie die Elefanten sehr grosse Tiere: Ist es beim Schwingen einfacher gegen grosse oder kleine Gegner?

Tendenziell ist es schwieriger gegen grosse und schwere Gegner. Die haben natürlich mehr Masse und können sich besser wehren. Aber es kommt immer auf die Situation an – man kann das nicht pauschalisieren. Auf ganz hohem Niveau entscheiden oft andere Faktoren.

Die Kamele strapazieren den Fokus des Schwingerkönigs. Kein Wunder! Sie umgarnen ihn regelrecht. Ein paar Momente später verlieren die Kamele das Interesse, denn die Karotten gibt es nun wo anders.

Du bist mit drei Brüdern im Heidiland aufgewachsen, in Maienfeld. Wie war das – vier Jungs im Haushalt? Habt ihr euch jeweils geprügelt?

(lacht) Das ist sicher auch vorgekommen. Man misst sich vor allem mit dem Bruder, der vom Alter her am nächsten ist. Bei mir war das Curdin – er ist heute ja auch Schwinger. Wir wollten natürlich wissen, wer stärker ist. Meistens war er stärker, weil er zwei Jahre älter war. Wir haben viel zuhause trainiert. Wir hatten einen Keller mit Judo-Matten. Dort konnten wir schwingen oder Judo machen. Ohne Matten hatten wir einen Holzboden – da haben wir Unihockey oder Tischtennis gespielt. Wir waren super ausgerüstet und konnten auch mit Kollegen trainieren. Das war eine ideale Umgebung, um neue Techniken zu üben.

Du hast mit Judo begonnen, bevor du zum Schwingen gekommen bist. Was hat dir das Judo gebracht, das man im Schwingen so nicht lernt?

Im Judo lernt man Technik anders. Man zerlegt Bewegungen stärker: Zuerst übt man vielleicht nur den Eingang, dann später die ganze Technik. Man kann einzelne Teile viel häufiger wiederholen. Im Schwingen macht man die Technik oft direkt komplett – vom Stand bis zum Rücken. Das hat den Vorteil, dass alles zusammenpassen muss und man die nötige Kraft gleich einsetzt. Schwingen braucht Technik und Kraft.

2016 hast du in Estavayer-le-Lac den Schlussgang verloren, neun Jahre später bist du in Mollis Schwingerkönig geworden. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Das Wichtigste war eine gewisse Gelassenheit. Ich habe gelernt, im Wettkampf das zu machen, was nötig ist – nicht das, was schön aussieht. Das Ziel immer im Fokus behalten. Früher habe ich vielleicht mehr Risiko genommen und das grosse Ziel kurz aus den Augen verloren. Diese kleinen Dinge haben in Mollis den Unterschied gemacht.

«Ich könnte schon auf einzelne Dinge vom König-sein verzichten, die kommen mir aber grad nicht in den Sinn.»

Also bist du vom Stier eher zum Elefanten geworden – ruhiger, kontrollierter?

Ja, so kann man es sagen. Ich bin jedoch vor jedem Eidgenössischen sehr, sehr nervös. Von ruhig zu sprechen, ist schwierig. Aber mittlerweile habe ich die Erfahrung und das Vertrauen, dass ich Top-Leistungen abrufen kann.

Nach dem ESAF hast du gesagt: Man kann nur werden, was man sich vorstellen kann. Entspricht das Königsein deinen Vorstellungen?

Ja, grösstenteils schon. Ich habe mir vor dem Eidgenössischen vorgestellt, was auf mich zukommt. Ich habe das gebraucht, um die Motivation zu finden, jedes Training zu absolvieren und ans Limit zu gehen. Medien, Sponsoren, Auftritte. Vieles ist so eingetroffen. Es ist etwas sehr Schönes und auch etwas Einmaliges.

Gibt es auch etwas am Königsein, auf das du verzichten könntest?

Vielleicht schon einzelne Dinge, aber das fällt einem immer erst auf, wenn es passiert. Insgesamt überwiegen klar die positiven Seiten.

Wenn dein zehnjähriges Ich vor dir stehen würde – was würde es denken?

Mit zehn wusste ich noch nicht genau, was ich werden will. Aber ich wusste, dass ich in einer Sportart an die Spitze will. Ich hatte immer grossen Ehrgeiz. Ich glaube, ich wäre zufrieden, wenn ich sehe, was aus mir geworden ist.

Zum Schluss: Was hat dir der Schwingsport fürs Leben gegeben – unabhängig vom Sport?

Vor allem die Erkenntnis: Wenn ich mir etwas vornehme und mich dafür einsetze, kann ich es erreichen. Das gibt Selbstvertrauen. Ich wollte Schwingerkönig werden und bin lange Zeit daran gescheitert. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich das kann – und das habe ich nun geschafft. Das gibt mir heute eine gewisse Gelassenheit für die Zukunft.

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