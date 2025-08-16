Das VIVI Zuricrit findet dieses Jahr schon zum achten Mal statt. zuricrit.ch

Das VIVI Zuricrit bietet Profi-Radsport in spektakulärer Form: unter Flutlicht mitten in Zürich, mit innovativem Modus und elektrisierender Atmosphäre. blue Zoom überträgt am Samstag ab 18:45 Uhr live.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Ein Radrennen mitten in Zürich, ohne Kommerz und Hektik, dafür mit packender Stimmung und Nervenkitzel – selbst für jene, die sonst wenig mit Sport am Hut haben: Am Samstag, 16. August, geht das VIVI Zuricrit bereits in die achte Runde.

Anders als bei klassischen Strassenrennen oder den grossen Rundfahrten setzt das VIVI Zuricrit auf eine kompakte Strecke: Knapp ein Kilometer, 48 Mal umrundet – in knapp einer Stunde. Das sorgt für Tempo, Spannung und beste Sicht: Statt dass das Fahrerfeld wie an der Tour de Suisse in Sekunden vorbeirauscht, können Zuschauende das gesamte Rennen hautnah vom Streckenrand verfolgen. Vom Anny-Klawa-Platz, wo sich Start und Ziel befinden, über den Bullingerplatz bis zum Lochergut.

Der Rundkurs. zuricrit.ch

Das Profi-Rennen, das um 19:00 Uhr startet, ist kein normales Start-Ziel-Rennen. Alle sechs Runden wird gewertet. Der Erste kriegt 5 Punkte, der Zweite 3, der Dritte 2 und der Vierte 1. Die letzte Wertung nach der 48. Runde zählt doppelt. Wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Live: Zuricrit 2025 Sa 16.08. 18:40 - 20:25 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Zuricrit 2025 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 7h 55min 39sek

Hochstehendes Teilnehmerfeld

Rund 400 Athletinnen und Athleten treten in verschiedenen Kategorien an – vom Kinderrennen über Fixed-Gear-Rennen bis zum Profirennen. Über 150 Freiwillige sorgen dafür, dass bis zu 10'000 Besucherinnen und Besucher das Spektakel geniessen können. Finanziert wird das Event von Sponsoren und der Stadt Zürich. Rund 300’000 Franken kostet das Spektakel. Die Preisgelder werden dabei eher klein gehalten, trotzdem sind einige internationale Topfahrer am Start.

Aus Schweizer Sicht stechen im Fahrerfeld der Profis die Namen Silvan Dillier, Fabian Lienhard und Mauro Schmid ins Auge. Sie alle waren bis vor drei Wochen noch an der Tour de France am Start, Schmid konnte die 11. Etappe sogar fast gewinnen. Mit den Deutschen Nico Denz (Etappensieger beim Giro d'Italia) und Jonas Koch sowie dem neuseeländischen U23-Kriteriums-Meister James Gardner sind weitere internationale Radstars mit dabei.

Nicht nur die Zuschauer, auch Mauro Schmid sorgte an der Tour de France für Aufsehen. Keystone

Ursprünglich ein reines Fixie-Rennen ohne Bremsen und Gänge, ist das VIVI Zuricrit in den vergangenen Jahren gewachsen. Heute starten Profis auf modernsten Rennmaschinen. 2023 sorgte der Thurgauer Stefan Bissegger für Aufsehen, als er das gesamte Feld überrundete. In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Das Profirennen der Männer wird erstmals live im Fernsehen übertragen – am Samstag ab 18:45 Uhr auf blue Zoom.

Wer die volle Ladung VIVI Zuricrit erleben will, kann den ganzen Samstag in Zürich dabei sein – vom ersten Startschuss bis zur Siegerehrung.

Videos aus dem Ressort

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot Am 13. Mai wird die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse. 12.05.2025