Das Eidgenössische im Ticker Kilian Wenger verteilt Äpfel – Vreni Schneider erntet Applaus

Tobias Benz

29.8.2025

Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Mit unserem Live-Ticker bleibst du das ganze Wochenende über auf dem neusten Stand.

Redaktion blue Sport

29.08.2025, 16:30

29.08.2025, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt.
  • Dabei werden die Schweizer Nationalsportarten Schwingen, Hornussen und Steinstossen ausgeübt, wobei der Schwingsport im Zentrum steht.
  • In unserem Live-Ticker halten wir dich mit allen Storys im und um das Sägemehl auf dem Laufenden.
Mehr anzeigen
;

Mehr zum Eidgenössischen

«Kilian sah aus wie ein Popstar». Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

«Kilian sah aus wie ein Popstar»Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

Schafft der König die Titelverteidigung?. Nöldi Forrer: «Joel Wicki fehlt die Mannschaft hinter ihm»

Schafft der König die Titelverteidigung?Nöldi Forrer: «Joel Wicki fehlt die Mannschaft hinter ihm»

Spitzenpaarungen beim ESAF. Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Spitzenpaarungen beim ESAFHammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

«Ich hatte einen Traum». Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

«Ich hatte einen Traum»Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

«Dann schliessen wir die Tür». Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF

«Dann schliessen wir die Tür»Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF

Fürs ESAF ist alles bereit. Das grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve

Fürs ESAF ist alles bereitDas grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve

«Ech cha ned, muess Chüeh aluege». So tickt Schwingerkönig Joel Wicki

«Ech cha ned, muess Chüeh aluege»So tickt Schwingerkönig Joel Wicki

Schlag den Profi. Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Schlag den ProfiWer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?