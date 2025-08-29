Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Mit unserem Live-Ticker bleibst du das ganze Wochenende über auf dem neusten Stand.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt.
- Dabei werden die Schweizer Nationalsportarten Schwingen, Hornussen und Steinstossen ausgeübt, wobei der Schwingsport im Zentrum steht.
- In unserem Live-Ticker halten wir dich mit allen Storys im und um das Sägemehl auf dem Laufenden.