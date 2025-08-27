  1. Privatkunden
Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

Linus Hämmerli

27.8.2025

Michael Moser und Joel Wicki trafen bisher viermal aufeinander. Die Bilanz: zwei Gestellte, zwei Siege für Wicki.
Michael Moser und Joel Wicki trafen bisher viermal aufeinander. Die Bilanz: zwei Gestellte, zwei Siege für Wicki.
KEYSTONE

Joel Wicki trifft am Samstagmorgen beim ESAF auf Michael Moser. Stefan Strebel begründet, warum er einen 20-jährigen Nicht-Eidgenossen auf den amtierenden Schwingerkönig loslässt.

Linus Hämmerli

27.08.2025, 18:31

27.08.2025, 18:40

Die Spitzenpaarungen beim ESAF

  • Joel Wicki – Michael Moser
  • Samuel Giger – Fabian Staudenmann
  • Damian Ott – Adrian Walther
  • Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
  • Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
  • Marcel Bieri – Romain Collaud
  • Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
  • Curdin Orlik – Samir Leuppi
  • Lario Kramer – Joel Strebel
  • Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
Mehr anzeigen

Beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis trifft Joel Wicki im 1. Gang auf Michael Moser. Der amtierende Schwingerkönig greift gegen einen 20-Jährigen, der noch keinen eidgenössischen Kranz hat.

Diese und neun weitere Spitzenpaarungen verkündete Stefan Strebel, Technischer Leiter vom Eidgenössischen Schwingverband, am Mittwochabend.

Spitzenpaarungen beim ESAF. Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Spitzenpaarungen beim ESAFHammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Beim Duell zwischen Wicki und Moser verspürte Strebel mehr Erklärungsbedarf als bei den anderen Paarungen. Dass Moser noch kein Eidgenosse, sei ihm bewusst. Aber auch Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) und Kilian Wenger (2010) hätten als Nicht-Eidgenossen den Königstitel gewonnen.

«Moser hat mich dieses Jahr sehr überzeugt. Für mich ist er momentan die Nummer eins von seiner Schwingweise her.» Bereits vor drei Wochen hatte er die Paarung zwischen König und dem aufstrebenden Berner bestimmt.

Strebel träumt und packt das Storytelling aus: «Ich hatte einen Traum, da bin ich ehrlich. Sonntagmorgen 2010 bei leichtem Nebel, Jörg Abderhalden greift gegen Kilian Wenger – der König fällt. Warum kann das nicht am Samstagmorgen sein?»

Am Samstagmorgen geht es um 8.30 Uhr mit dem Anschwingen los. blue Sport berichtet live.

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen.

25.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

