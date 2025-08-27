Michael Moser und Joel Wicki trafen bisher viermal aufeinander. Die Bilanz: zwei Gestellte, zwei Siege für Wicki. KEYSTONE

Joel Wicki trifft am Samstagmorgen beim ESAF auf Michael Moser. Stefan Strebel begründet, warum er einen 20-jährigen Nicht-Eidgenossen auf den amtierenden Schwingerkönig loslässt.

Die Spitzenpaarungen beim ESAF Joel Wicki – Michael Moser

Samuel Giger – Fabian Staudenmann

Damian Ott – Adrian Walther

Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel

Matthias Aeschbacher – Armon Orlik

Marcel Bieri – Romain Collaud

Nick Alpiger – Marcel Räbsamen

Curdin Orlik – Samir Leuppi

Lario Kramer – Joel Strebel

Domenic Schneider – Bernhard Kämpf Mehr anzeigen

Beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis trifft Joel Wicki im 1. Gang auf Michael Moser. Der amtierende Schwingerkönig greift gegen einen 20-Jährigen, der noch keinen eidgenössischen Kranz hat.

Diese und neun weitere Spitzenpaarungen verkündete Stefan Strebel, Technischer Leiter vom Eidgenössischen Schwingverband, am Mittwochabend.

Beim Duell zwischen Wicki und Moser verspürte Strebel mehr Erklärungsbedarf als bei den anderen Paarungen. Dass Moser noch kein Eidgenosse, sei ihm bewusst. Aber auch Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) und Kilian Wenger (2010) hätten als Nicht-Eidgenossen den Königstitel gewonnen.

«Moser hat mich dieses Jahr sehr überzeugt. Für mich ist er momentan die Nummer eins von seiner Schwingweise her.» Bereits vor drei Wochen hatte er die Paarung zwischen König und dem aufstrebenden Berner bestimmt.

Strebel träumt und packt das Storytelling aus: «Ich hatte einen Traum, da bin ich ehrlich. Sonntagmorgen 2010 bei leichtem Nebel, Jörg Abderhalden greift gegen Kilian Wenger – der König fällt. Warum kann das nicht am Samstagmorgen sein?»

Am Samstagmorgen geht es um 8.30 Uhr mit dem Anschwingen los. blue Sport berichtet live.

