Joel Wicki trifft am Samstagmorgen beim ESAF auf Michael Moser. Stefan Strebel begründet, warum er einen 20-jährigen Nicht-Eidgenossen auf den amtierenden Schwingerkönig loslässt.
Die Spitzenpaarungen beim ESAF
- Joel Wicki – Michael Moser
- Samuel Giger – Fabian Staudenmann
- Damian Ott – Adrian Walther
- Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
- Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
- Marcel Bieri – Romain Collaud
- Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
- Curdin Orlik – Samir Leuppi
- Lario Kramer – Joel Strebel
- Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
Beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis trifft Joel Wicki im 1. Gang auf Michael Moser. Der amtierende Schwingerkönig greift gegen einen 20-Jährigen, der noch keinen eidgenössischen Kranz hat.
Diese und neun weitere Spitzenpaarungen verkündete Stefan Strebel, Technischer Leiter vom Eidgenössischen Schwingverband, am Mittwochabend.
Beim Duell zwischen Wicki und Moser verspürte Strebel mehr Erklärungsbedarf als bei den anderen Paarungen. Dass Moser noch kein Eidgenosse, sei ihm bewusst. Aber auch Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) und Kilian Wenger (2010) hätten als Nicht-Eidgenossen den Königstitel gewonnen.
«Moser hat mich dieses Jahr sehr überzeugt. Für mich ist er momentan die Nummer eins von seiner Schwingweise her.» Bereits vor drei Wochen hatte er die Paarung zwischen König und dem aufstrebenden Berner bestimmt.
Strebel träumt und packt das Storytelling aus: «Ich hatte einen Traum, da bin ich ehrlich. Sonntagmorgen 2010 bei leichtem Nebel, Jörg Abderhalden greift gegen Kilian Wenger – der König fällt. Warum kann das nicht am Samstagmorgen sein?»
Am Samstagmorgen geht es um 8.30 Uhr mit dem Anschwingen los. blue Sport berichtet live.