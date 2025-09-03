  1. Privatkunden
Eklat an der Vuelta Demonstranten stören Etappe in Bilbao – kein Sieger

SDA

3.9.2025 - 18:15

Das Team Israel-Premier Tech steht in Spanien im Visier der Demonstranten
Das Team Israel-Premier Tech steht in Spanien im Visier der Demonstranten
Keystone

Propalästinensische Proteste haben bei der 80. Spanien-Rundfahrt für einen Eklat und ein vorzeitiges Etappenrennen ohne Sieger gesorgt.

Keystone-SDA

03.09.2025, 18:15

03.09.2025, 18:19

Zahlreiche Demonstranten mit palästinensischen Fahnen im Zielbereich veranlassten die Rennjury dazu, das 11. Teilstück in Bilbao ohne Sieger drei Kilometer vor dem Ziel auslaufen zu lassen. Schon in der neutralen Zone war das Fahrerfeld von Demonstranten kurzzeitig gestoppt worden, ehe die Polizei die Strasse wieder freiräumen konnte.

Zum Zeitpunkt des Rennendes lagen der Brite Tom Pidcock und der dänische Leader Jonas Vingegaard mit rund zehn Sekunden Vorsprung in Führung. Für die Gesamtwertung wurden die Zeiten an dieser Stelle gewertet, so dass Vingegaard seine Führung ausbauen konnte.

Ein dritter Tagessieg war Vingegaard aufgrund der Vorkommnisse aber nicht vergönnt. «Es ist eine grosse Schande. Ich hätte die Etappe gewinnen können. Die Polizei hat einen guten Job gemacht. Als wir das erste Mal die Ziellinie passiert haben, haben wir schon gesehen, was da los ist», sagte der Vuelta-Topfavorit dem TV-Sender Eurosport. Bei der ersten Durchfahrt in Bilbao war es zu einer brisanten Situation gekommen. Nur mit viel Mühe konnten die Sicherheitskräfte verhindern, dass die Demonstranten auf die Strecke gelangten.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Vorkommnisse gegeben. Vor allem der Rennstall Israel-Premier Tech ist ins Visier von Protestaktionen geraten. Auf der fünften Etappe hatten Demonstranten das Team im Mannschaftszeitfahren gestoppt. Auch am Dienstag war es zu Protesten gekommen, dabei kam der Italiener Simone Petilli zu Fall.

Angesichts der anhaltenden Zwischenfälle war es vor der elften Etappe auch zu einem Gespräch der Fahrer-Vereinigung CPA mit der Rennleitung und Vertretern des Weltverbands UCI gekommen.

ESAF 2025Maienfeld GR empfängt seinen König

ESAF 2025Maienfeld GR empfängt seinen König

Empfang im StreamHier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

Empfang im StreamHier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

«Viel ernster als ein paar Brüche»Rad-Star Froome hatte bei Sturz auch lebensbedrohliche Herzverletzung

«Viel ernster als ein paar Brüche»Rad-Star Froome hatte bei Sturz auch lebensbedrohliche Herzverletzung