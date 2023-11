Alina Pätz (Bild) und ihre Mitspielerinnen begannen das EM-Turnier mit einem Kantersieg Keystone

Die Schweizer Curlingteams starten mit Siegen ins EM-Turnier von Aberdeen. Die Frauen um Silvana Tirinzoni bezwingen Dänemark 12:1, die Genfer Männer setzen sich gegen die Türkei 6:3 durch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Auftakt der Curling-EM im schottischen Aberdeen feiern die Schweizer Curlingteams Siege.

Die Damen bezwingen Dänemark mit 12:1.

Die Herren müssen gegen die Türkei anfänglich hart kämpfen, setzen sich in der Endabrechnung aber mit 6:3 durch. Mehr anzeigen

Für die vierfachen Weltmeisterinnen des CC Aarau war das Auftaktspiel ein krasser Gegensatz zum letztjährigen EM-Final in Östersund, den sie gegen die von Madeleine Dupont angeführten Däninnen verloren. Diesmal dominierten sie vom 1. End an. Nach einem gestohlenen Viererhaus zum 6:0 war der Match schon nach zwei Ends so gut wie entschieden. Die Däninnen notierten im 6. End den Ehrenpunkt und gaben danach auf.

Yannick Schwallers Curler des CC Genf – auch sie wurden an der letztjährigen Europameisterschaft Zweite – mussten in der Partie gegen Aussenseiter Türkei mit Skip Ugurcan Karagöz anfänglich hart kämpfen, um sich einen relevanten Vorsprung zu erarbeiten. Ein Dreierhaus im 5. End brachte ihnen jedoch einen 5:1-Vorsprung ein. Diese Reserve gaben sie nicht mehr aus der Hand.

Die türkischen Teams haben sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen innerhalb Europas in den letzten Jahren stark verbessert. Sie werden mittlerweile von allen Gegnern ernstgenommen.

SDA/lih