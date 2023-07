Jonas Vingegaard fährt entfesselt einem hoch überlegenen Sieg im Zeitfahren entgegen Imago

Vorjahressieger Jonas Vingegaard zeigt in der 16. Etappe der Tour de France eine Machtdemonstration. Der Leader gewinnt hoch überlegen das Zeitfahren und baut seinen Vorsprung im Gesamtklassement aus.

Ein völlig entfesselter Jonas Vingegaard liess im einzigen Einzelzeitfahren dieser Frankreich-Rundfahrt der Konkurrenz keine Chance und fügte Tadej Pogacar, seinem härtesten Gegner im Kampf um den Gesamtsieg, eine schwere Niederlage zu. Der Däne distanzierte den Slowenen in der 22,4 km langen Prüfung gegen die Uhr in der Mont-Blanc-Gegend gleich um 1:38 Minuten. Damit vergrösserte Vingegaard seine Reserve auf Pogacar in der Gesamtwertung auf 1:48 Minuten.

Für Stefan Küng, den WM-Zweiten im Zeitfahren, gab es in diesem bergigen Zeitfahren zu viele Höhenmeter. Bis zur zweiten Zwischenzeit nach 16,1 km lag Thurgauer mit der viertbesten Zwischenzeit noch auf Kurs. Danach wechselte er für die Kletterpartie hinauf nach Comboux von der Zeitfahrmaschine auf das normale Velo, doch dies zahlte sich für Küng nicht aus.

Auf den teils sehr steilen letzten Kilometern büsste der Schweizer viel Zeit ein. Am Ende resultierte ein Rückstand von fast vier Minuten, was zu Platz 18 reichte. Silvan Dillier, der zweite Schweizer, belegte mit einem Rückstand von 7:58 Minuten den 138. Rang.

Am Mittwoch steht die Königsetappe mit dem schweren Anstieg zum Col de la Loze an. Dieser ist mit 2304 m Höhe zugleich das Dach der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die 17. Etappe hält 5000 Höhenmeter bereit und damit optimales Terrain für Pogacar, im Kampf um das Maillot jaune gegen Vingegaard zurückzuschlagen.

sda