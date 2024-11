Lando Norris profitierte von der Stallorder im Team McLaren Keystone

Lando Norris gewinnt das Sprintrennen des Grand-Prix von São Paulo. Der Brite profitiert von der Stallorder im Team McLaren.

SDA

Lando Norris gewinnt das Sprintrennen vom GP Sao Paulo.

Max Verstappen fährt auf Rang drei.

Der Vorsprung von Verstappen auf Norris reduziert sich um zwei Punkte, auf 45. Mehr anzeigen

Es dauerte bis in die drittletzte Runde, bis sich das zutrug, was erwartet, was teamintern abgemacht worden war. Der aus der Pole-Position gestartete Oscar Piastri im anderen McLaren liess seinen Stallgefährten passieren. Norris kann im Kampf um den WM-Titel gegen Max Verstappen jeden Punkt gebrauchen.

Der Weltmeister im Red Bull kam nach einem gelungenen Überholmanöver gegen den Monegassen Charles Leclerc im Ferrari in der drittletzten Runde als Dritter ins Ziel. Verstappens Vorsprung in der Gesamtwertung auf Norris, der erstmals in einer Prüfung über die verkürzte Distanz triumphierte, reduzierte sich derart um lediglich 2 auf 45 Punkte.

Die Fahrer des Teams Sauber gingen wiederum leer aus. Der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu blieben im Kampf um die ersten acht Ränge, die in den Sprintrennen Punkte einbringen, chancenlos. Bottas und Zhou belegten die Plätze 16 beziehungsweise 17.

sda