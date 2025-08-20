Audrey Werro und die Diamond League: Das passt. KEYSTONE

Sieben Podestplätze in der Diamond League kann die Equipe von Swiss Athletics in dieser Saison bereits vorweisen. An der Athletissima kommt durch Audrey Werro ein achter hinzu. Das Meeting läuft noch.



Der 800-m-Läuferin Audrey Werro gelang ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. Erstmals lief die 21-Jährige im Rahmen der Diamond League aufs Podest. Auf der Zielgeraden drehte die Freiburgerin mit ihrem raumgreifenden Schritt mächtig auf. Einzig die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,69) lag ausser Reichweite.

In 1:57,34 Minuten verfehlte die Schweizerin als Zweite den Schweizer Rekord bloss um neun Hundertstel. Bei Weltklasse Zürich oder an der WM in Tokio fällt bei besseren Bedingungen womöglich noch die Marke von 1:57 Minuten, sofern nicht zu taktisch gelaufen wird.

Nicht auf Touren kam der Hürdensprinter Jason Joseph, der heuer schon den Schweizer Rekord von 13,07 Sekunden egalisiert hat und in der Diamond League gewann. Der Baselbieter musste mit Platz 6 und 13,28 Sekunden vorliebnehmen.

