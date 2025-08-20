  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Athletissima Lausanne Erstes Diamond-League-Podest für Audrey Werro

SDA

20.8.2025 - 21:01

Audrey Werro und die Diamond League: Das passt.
Audrey Werro und die Diamond League: Das passt.
KEYSTONE

Sieben Podestplätze in der Diamond League kann die Equipe von Swiss Athletics in dieser Saison bereits vorweisen. An der Athletissima kommt durch Audrey Werro ein achter hinzu. Das Meeting läuft noch.

Keystone-SDA

20.08.2025, 21:01

20.08.2025, 21:26

Der 800-m-Läuferin Audrey Werro gelang ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. Erstmals lief die 21-Jährige im Rahmen der Diamond League aufs Podest. Auf der Zielgeraden drehte die Freiburgerin mit ihrem raumgreifenden Schritt mächtig auf. Einzig die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,69) lag ausser Reichweite.

In 1:57,34 Minuten verfehlte die Schweizerin als Zweite den Schweizer Rekord bloss um neun Hundertstel. Bei Weltklasse Zürich oder an der WM in Tokio fällt bei besseren Bedingungen womöglich noch die Marke von 1:57 Minuten, sofern nicht zu taktisch gelaufen wird.

Nicht auf Touren kam der Hürdensprinter Jason Joseph, der heuer schon den Schweizer Rekord von 13,07 Sekunden egalisiert hat und in der Diamond League gewann. Der Baselbieter musste mit Platz 6 und 13,28 Sekunden vorliebnehmen.

Das könnte dich auch interessieren

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Meistgelesen

Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Bolton: Schweiz soll «Zähne zusammenbeissen und abwarten»
Adjetey mit Mega-Block – Kopenhagen bringt Ex-BVB-Supertalent Moukoko
Russische Luftangriffe auf Grenzregion – Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien

Videos aus dem Ressort

Adjetey mit wichtigem Block im eigenen Strafraum

Adjetey mit wichtigem Block im eigenen Strafraum

20.08.2025

Hitz fischt Kopenhagen-Freistoss aus dem Lattenkreuz

Hitz fischt Kopenhagen-Freistoss aus dem Lattenkreuz

20.08.2025

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

20.08.2025

Adjetey mit wichtigem Block im eigenen Strafraum

Adjetey mit wichtigem Block im eigenen Strafraum

Hitz fischt Kopenhagen-Freistoss aus dem Lattenkreuz

Hitz fischt Kopenhagen-Freistoss aus dem Lattenkreuz

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Athletissima Lausanne. Tinch glänzt über die Hürden, Lyles über 100 m erneut geschlagen

Athletissima LausanneTinch glänzt über die Hürden, Lyles über 100 m erneut geschlagen

Athletissima Lausanne. Audrey Werro mit raumgreifendem Schritt in die Weltspitze

Athletissima LausanneAudrey Werro mit raumgreifendem Schritt in die Weltspitze

Nach Fall Khelif. Internationaler Boxverband bestätigt Einführung von Geschlechtertests

Nach Fall KhelifInternationaler Boxverband bestätigt Einführung von Geschlechtertests