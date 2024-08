Mujinga Kambundji strahlt auf der Pontaise Keystone

Mujinga Kambundji schafft an der Athletissima in Lausanne erstmals im Rahmen der Diamond League einen Podestplatz über 100 m. In 11,06 Sekunden wird die Olympia-Sechste Dritte.

SDA

Der 32-jährigen Bernerin gelang somit beim Sieg von Dina Asher-Smith (10,88) ein wertvolleres Resultat als ihrer Schwester Ditaji Kambundji. Dieser fehlt immer noch die Spritzigkeit, die sie an der EM in Rom in 12,40 Sekunden über 100 m Hürden zu Silber getragen hat. Sie musste auf der Pontaise mit 12,75 Sekunden vorliebnehmen.

