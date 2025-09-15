Kambundji sprintet zu WM-Gold 15.09.2025

Ditaji Kambundji feiert mit der WM-Goldmedaille über 100 Meter Hürden ihren bislang grössten Erfolg. In Tokio erleben ihre Eltern den hochemotionalen Moment hautnah mit.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Es sind emotionale Momente für die 23-jährige Ditaji Kambundji. Sie hat in Tokio soeben die Ziellinie als Erste erreicht und hat damit nicht nur WM-Gold gewonnen, sondern hat mit ihrer Zeit von 12,24 Sekunden auch ihren eigenen Schweizer Rekord pulverisiert.

Klar, dass da alles raus muss. Die frischgebackene Weltmeisterin vergiesst viele Freudentränen und schafft sich den Weg zu ihren Eltern Safuka und Ruth Kambundji auf der Tribüne frei.

«Ich bin sehr dankbar. Sie kommen überall mit und ich glaube, sie geniessen es richtig. Es ist so schön, Ihnen diese Freude bringen zu können», sagt Ditaji Kambundji im Interview bei SRF.

Freude haben sie allemal. Mama Ruth kann ihre Emotionen im Interview bei SRF kurz nach dem Rennen ihrer Tochter kaum in Worte fassen: «Es ist überwältigend. Im Gegensatz zu meinem Mann, bin ich nicht die, die heute Morgen gedacht hat: ‹Das wird schon gehen›.» Es sei aber so, dass wenn Ditaji wisse, dass sie eine Chance hat und alles passt, es ganz gut kommen kann.

Ditaji Kambundji feiert ihren Sieg mit ihren Eltern Safuka und Ruth. Screenshot SRF

«Das haben wir noch nicht geplant»

Für Ruth Kambundji sei es auch schön zu sehen, dass die 23-Jährige ihren Emotionen freien Lauf lassen, sich freuen und auch weinen kann. «Ich finde das wahnsinnig schön.»

Dass sowohl Ditaji als auch Mujinga dank eines besonderen Kambundji-Gens in wichtigen Momente abliefern, glaubt die Mutter nicht: «Sie haben es selbst entwickelt, dass sie das können. Es kommt nicht von mir oder von meinem Mann. Es ist schön, dass sie sich auf das konzentrieren, was sie können.»

Was die Party-Pläne anbelangt, kann Mama Kambundji noch nicht viel dazu sagen. «Es wird sicher gefeiert. Wie, weiss ich aber noch nicht. Das haben wir dann doch nicht bereits geplant.»

