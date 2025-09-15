  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup «Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

Andreas Lunghi

15.9.2025

Kambundji sprintet zu WM-Gold

Kambundji sprintet zu WM-Gold

15.09.2025

Ditaji Kambundji feiert mit der WM-Goldmedaille über 100 Meter Hürden ihren bislang grössten Erfolg. In Tokio erleben ihre Eltern den hochemotionalen Moment hautnah mit.

Redaktion blue Sport

15.09.2025, 17:19

Es sind emotionale Momente für die 23-jährige Ditaji Kambundji. Sie hat in Tokio soeben die Ziellinie als Erste erreicht und hat damit nicht nur WM-Gold gewonnen, sondern hat mit ihrer Zeit von 12,24 Sekunden auch ihren eigenen Schweizer Rekord pulverisiert.

Klar, dass da alles raus muss. Die frischgebackene Weltmeisterin vergiesst viele Freudentränen und schafft sich den Weg zu ihren Eltern Safuka und Ruth Kambundji auf der Tribüne frei.

«Ich bin sehr dankbar. Sie kommen überall mit und ich glaube, sie geniessen es richtig. Es ist so schön, Ihnen diese Freude bringen zu können», sagt Ditaji Kambundji im Interview bei SRF.

Ditaji Kambundji hochemotional. «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

Ditaji Kambundji hochemotional«Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

Freude haben sie allemal. Mama Ruth kann ihre Emotionen im Interview bei SRF kurz nach dem Rennen ihrer Tochter kaum in Worte fassen: «Es ist überwältigend. Im Gegensatz zu meinem Mann, bin ich nicht die, die heute Morgen gedacht hat: ‹Das wird schon gehen›.» Es sei aber so, dass wenn Ditaji wisse, dass sie eine Chance hat und alles passt, es ganz gut kommen kann.

Ditaji Kambundji feiert ihren Sieg mit ihren Eltern Safuka und Ruth.
Ditaji Kambundji feiert ihren Sieg mit ihren Eltern Safuka und Ruth.
Screenshot SRF

«Das haben wir noch nicht geplant»

Für Ruth Kambundji sei es auch schön zu sehen, dass die 23-Jährige ihren Emotionen freien Lauf lassen, sich freuen und auch weinen kann. «Ich finde das wahnsinnig schön.»

Leichtathletik-WM. Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Leichtathletik-WMGold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Dass sowohl Ditaji als auch Mujinga dank eines besonderen Kambundji-Gens in wichtigen Momente abliefern, glaubt die Mutter nicht: «Sie haben es selbst entwickelt, dass sie das können. Es kommt nicht von mir oder von meinem Mann. Es ist schön, dass sie sich auf das konzentrieren, was sie können.»

Was die Party-Pläne anbelangt, kann Mama Kambundji noch nicht viel dazu sagen. «Es wird sicher gefeiert. Wie, weiss ich aber noch nicht. Das haben wir dann doch nicht bereits geplant.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Meistgelesen

Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr
Bundesrat Jans gibt sich kleinlaut: Hautfarbe-Entscheid «kam nicht von mir»
Medwedew droht Europa – «das bedeutet Krieg mit Russland»
Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte
Jetzt spricht Michelle Hunziker erstmals über ihre neue Liebe

Mehr Sport

Deshalb hat Kambundji zugeschlagen. «In der Zone ‹jetzt oder nie› fühle ich mich sehr wohl»

Deshalb hat Kambundji zugeschlagen«In der Zone ‹jetzt oder nie› fühle ich mich sehr wohl»

Stabhochsprung. Duplantis holt WM-Gold mit Weltrekord

StabhochsprungDuplantis holt WM-Gold mit Weltrekord

Erst der Mega-Sprint, dann die Tränen. Video: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold

Erst der Mega-Sprint, dann die TränenVideo: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

14.09.2025

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Mehr Videos