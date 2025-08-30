  1. Privatkunden
ESAF im Ticker Die jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen

Linus Hämmerli

30.8.2025

Wer holt sich beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL den Königstitel? Gang für Gang im Ticker.

,

Linus Hämmerli, Tobias Benz

30.08.2025, 07:25

30.08.2025, 09:13

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • 1. Gang: Nicht-Eidgenossen legen Böse Berner auf den Rücken ++ Jubel um Jubel bei den Innerschweizern

    Domenic «Dodo» Schneider und Bernhard Kämpf neutralisieren sich gegenseitig. Fünf Minuten lang passiert rein gar nichts – ausser, dass die beiden immer wieder neu greifen, wenn sie den Platz verlassen. Dann sieht Dodo seine Chance, packt einen perfekten Schlungg aus und bezwingt Kämpf.

    Die Innerschweizer jubeln ein zweites Mal. Sven Schurtenberger legt Martin Roth im Nachdrücken auf den Rücken. Blitzsieg für Schurtenberger. Und der dritte Jubelschrei aus der Zentralschweiz folgt. Auf Platz 1 bezwingt Marc Lustenberger Steffen Konrad – wieder fällt ein Berner Eidgenosse gegen einen Nicht-Eidgenossen.

    Für Roger Rychen ist das ESAF ein ganz spezieller Event, zumal es in seiner Heimat stattfindet. Der Auftakt unweit seines Elternhauses misslingt. Der Glarner fällt gegen Lars Voggensperger im ersten Zug und verliert nach Bodenarbeit des Nordwestschweizers.

    Kleiner Wetter-Einschub: Am Horizont lichten sich allmählich die Wolken. Der Himmel zeigt sich. Über da Arena in Mollis ist es noch bewölkt. Auf den Tribünen sind Pullover noch voll im Kurs, für die Schwinger sind die Temperaturen ideal – nicht zu kalt, nicht zu warm.

    Ohrenbetäubender Lärm in der Arena! Wieder fällt ein Berner Eidgenosse gegen einen Nicht-Eidgenossen. Der 22-jährige Lukas Bissig gewinnt gegen Matthieu Burger mit der Maximalnote. Der Innerschweizer Sektor feiert.

    Nach Lüscher gewinnt auch Verbandskollege Marius Frank seinen ersten Gang. Auch der 20-Jährige bodigt mit Dominik Gasser einen Eidgenossen im Nachdrücken.

    Sinisha Lüscher bodigt den ersten Eidgenossen. Der 19-jährige bezwingt Patrick Schenk platt. Auftakt nach Mass für den Anwärter auf einen Kranz und Nöldi Forrers Kandidat für den Favoriten-Schreck.

  • Die Schwinger treten aus der Arena – das Anschwingen beginnt

    Der Einmarsch ist vorbei, nun wird gekämpft. Hier die Spitzenpaarungen in der Übersicht.

    Die Spitzenpaarungen beim ESAF

    • Joel Wicki – Michael Moser
    • Samuel Giger – Fabian Staudenmann
    • Damian Ott – Adrian Walther
    • Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
    • Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
    • Marcel Bieri – Romain Collaud
    • Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
    • Curdin Orlik – Samir Leuppi
    • Lario Kramer – Joel Strebel
    • Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
    Mehr anzeigen

  • Einteilungs-Boss fordert offensive Schwingweise

    Bevor es heisst: Schwinger, ad Arbeit, kommt Stefan Strebel zu Wort. Der technische Leiter vom ESV sagt zu den Athleten: «Ich erwarte eine offensive Schwingweise. Seit hart, aber fair. Ich wünsche euch, dass ihr eure Ziele erfüllen könnt.»

  • Hallo, ESAF!

    Die Herzen der Schwing-Fans hüpfen. Es geht loooos! Die Schwinger marschieren in die Arena ein.

  • Um 8 Uhr marschieren die Schwinger ein

    Die Kaffeestände leeren sich, die Arena wird voller und voller. In wenigen Minuten treten die Schwinger ein.

    Und schon ist die Arena proppenvoll: Die Schwinger sind im Anmarsch.
    Und schon ist die Arena proppenvoll: Die Schwinger sind im Anmarsch.
    blue Sport

  • Pumpenvolle Züge, meterlange Schlangen vor den Kaffiständen und die ersten Hot Dogs

    Tausende von Menschen pilgern früh morgens ins schmucke Glarnerland nach Mollis. Einen vollgestopften Zug am Samstagmorgen um 5:50 Uhr gibt es nicht alle Tage, am ESAF-Wochenende ist das der Fall.

    Tausende von Festbesuchern strömen in die Schwingerarena in Mollis.
    Tausende von Festbesuchern strömen in die Schwingerarena in Mollis.
    KEYSTONE

    Auch vor den Food- und Getränkeständen sammeln sich Menschenmengen an. Die ersten Hot Dogs sind kurz nach sieben Uhr schon über den Tresen. «Davon haben wir noch nicht so viele verkauft, aber Kaffe schon», sagt die Verkäuferin.

    Die Ruhe vor dem Sturm: Die grösste mobile Arena der Welt ist bereit.
    Die Ruhe vor dem Sturm: Die grösste mobile Arena der Welt ist bereit.
    KEYSTONE

  • Was ist Sinisha Lüscher zuzutrauen?

    Sinisha Lüscher tritt als erster in den Sägemehlring, auf dem die Spitzenpaarungen ausgetragen werden. Der Nordwestschweizer trifft auf Platz 7 auf den Eidgenossen Patrick Schenk.

    In Mollis strebt der 19-Jährige seinen ersten Eidgenössischen Kranz an. Nöldi Forrer sagt bei blue Sport, dass er Lüscher zutraut, zum Favoriten-Schreck zu avancieren.

    «Er kann die Favoriten ausbremsen». Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

    «Er kann die Favoriten ausbremsen»Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

  • Nick Alpiger: «Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

    Beim Anschwingen bekommt es Nick Alpiger mit Marcel Räbsamen zu tun. Gelingt dem Vizekönig beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis der Sprung auf den Thron? Der Aargauer hatte blue Sport im Frühjahr die Türen seines Elternhauses geöffnet.

    Vizekönig Nick Alpiger. «Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

    Vizekönig Nick Alpiger«Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

  • So hart trainiert Top-Schwinger Staudenmann für den Königstitel

    Ins Sägemehl will blue Sport Reporter Linus Hämmerli mit dem Berner Schwinger Fabian Staudenmann nicht – zu gefährlich. Lieber stemmt er mit dem Kraftpaket im Fitness Gewichte.

    blue Sport Reporter schwitzt mit. So hart trainiert Top-Schwinger Staudenmann für den Königstitel

    blue Sport Reporter schwitzt mitSo hart trainiert Top-Schwinger Staudenmann für den Königstitel

  • Grüeziwohl ...

    ... und herzlich willkommen zum Ticker vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Endlich ist es so weit! In Mollis steigt der Höhepunkt der Schwingsaison. Am Samstag um 8 Uhr geht es los. blue Sport nimmt dich mit in die Atmosphäre und das Geschehen rund und in der schmucken Arena im Glarnerland.

    • Mehr anzeigen
«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Meistgelesen

Die jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
US-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, bleiben aber vorerst in Kraft
Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht
So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Mehr zum ESAF

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Wenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Von Anschwingen bis ZwilchhoseWenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten