Die jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen

1. Gang: Nicht-Eidgenossen legen Böse Berner auf den Rücken ++ Jubel um Jubel bei den Innerschweizern

Domenic «Dodo» Schneider und Bernhard Kämpf neutralisieren sich gegenseitig. Fünf Minuten lang passiert rein gar nichts – ausser, dass die beiden immer wieder neu greifen, wenn sie den Platz verlassen. Dann sieht Dodo seine Chance, packt einen perfekten Schlungg aus und bezwingt Kämpf.

Die Innerschweizer jubeln ein zweites Mal. Sven Schurtenberger legt Martin Roth im Nachdrücken auf den Rücken. Blitzsieg für Schurtenberger. Und der dritte Jubelschrei aus der Zentralschweiz folgt. Auf Platz 1 bezwingt Marc Lustenberger Steffen Konrad – wieder fällt ein Berner Eidgenosse gegen einen Nicht-Eidgenossen.

Für Roger Rychen ist das ESAF ein ganz spezieller Event, zumal es in seiner Heimat stattfindet. Der Auftakt unweit seines Elternhauses misslingt. Der Glarner fällt gegen Lars Voggensperger im ersten Zug und verliert nach Bodenarbeit des Nordwestschweizers.

Kleiner Wetter-Einschub: Am Horizont lichten sich allmählich die Wolken. Der Himmel zeigt sich. Über da Arena in Mollis ist es noch bewölkt. Auf den Tribünen sind Pullover noch voll im Kurs, für die Schwinger sind die Temperaturen ideal – nicht zu kalt, nicht zu warm.

Ohrenbetäubender Lärm in der Arena! Wieder fällt ein Berner Eidgenosse gegen einen Nicht-Eidgenossen. Der 22-jährige Lukas Bissig gewinnt gegen Matthieu Burger mit der Maximalnote. Der Innerschweizer Sektor feiert.

Nach Lüscher gewinnt auch Verbandskollege Marius Frank seinen ersten Gang. Auch der 20-Jährige bodigt mit Dominik Gasser einen Eidgenossen im Nachdrücken.

Sinisha Lüscher bodigt den ersten Eidgenossen. Der 19-jährige bezwingt Patrick Schenk platt. Auftakt nach Mass für den Anwärter auf einen Kranz und Nöldi Forrers Kandidat für den Favoriten-Schreck.