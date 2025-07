Unfallort: Dahlmeier ist nach Angaben ihres Managements am Laila Peak (6.069 Meter hoch) im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückt. Das Unglück ereignete sich demnach am Montag gegen Mittag (Ortszeit) auf etwa 5.700 Metern Höhe. Sie sei von einem Steinschlag erfasst worden. Dahlmeiers Seilpartnerin setzte laut Management unmittelbar nach dem Unfall einen Notruf ab.