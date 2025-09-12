Mit 46 JahrenEx-NBA-Star Jason Collins an Hirntumor erkrankt
dpa
12.9.2025 - 07:49
Jason Collins machte als erster Profi der vier grossen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich. Elf Jahre nach seinem Karriereende ist er schwer erkrankt.
DPA
12.09.2025, 07:49
dpa
Der amerikanische Ex-Basketball-Spieler Jason Collins, der 2013 als erster Profi der vier grossen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, muss sich einer Behandlung wegen eines Gehirntumors unterziehen. Das teilte die NBA, für die er als Botschafter im Einsatz ist, im Auftrag der Familie des 46-Jährigen mit.
«Jason und seine Familie freuen sich über Ihre Unterstützung und Ihre Gebete und bitten höflich, die Privatsphäre zu respektieren, da sie sich ganz auf Jasons Gesundheit und Wohlergehen konzentrieren», heisst es auch noch in der Erklärung.
Collins spielte in der nordamerikanischen Profiliga für die New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington und Brooklyn. Er hatte seine Karriere 2014 beendet.
