  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit 46 Jahren Ex-NBA-Star Jason Collins an Hirntumor erkrankt

dpa

12.9.2025 - 07:49

Jason Collins ist an einem Hirntumor erkrankt. (Archivbild)
Jason Collins ist an einem Hirntumor erkrankt. (Archivbild)
Keystone

Jason Collins machte als erster Profi der vier grossen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich. Elf Jahre nach seinem Karriereende ist er schwer erkrankt.

DPA

12.09.2025, 07:49

Der amerikanische Ex-Basketball-Spieler Jason Collins, der 2013 als erster Profi der vier grossen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, muss sich einer Behandlung wegen eines Gehirntumors unterziehen. Das teilte die NBA, für die er als Botschafter im Einsatz ist, im Auftrag der Familie des 46-Jährigen mit. 

«Jason und seine Familie freuen sich über Ihre Unterstützung und Ihre Gebete und bitten höflich, die Privatsphäre zu respektieren, da sie sich ganz auf Jasons Gesundheit und Wohlergehen konzentrieren», heisst es auch noch in der Erklärung. 

Collins spielte in der nordamerikanischen Profiliga für die New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington und Brooklyn. Er hatte seine Karriere 2014 beendet.

Meistgelesen

Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern
Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt
«Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte

Videos aus dem Ressort

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Für das Team Switzerland wird das erste SailGP-Rennen auf dem Genfersee etwas ganz Besonderes. blue News hat mit den Protagonisten gesprochen.

12.09.2025

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Wie fühlt sich eine Fahrt an auf dem auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat’s ausprobiert.

12.09.2025

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

STORY: Fussball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war nach seinem Vertragsende bei Manchester United im Sommer vereinslos und unterzeichnete bei den Wölfen einen Vertrag bis 2027. VFL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach von einer perfekten Ergänzung für die Mannschaft. Der 1,82 Meter grosse Däne hat seit mehr als anderthalb Jahrzehnten auf der internationalen Fussballbühne für Aufsehen gesorgt.  Mit 144 Länderspielen ist Eriksen Rekordnationalspieler seines Landes und nahm bereits an drei Welt- sowie drei Europameisterschaften teil. Bei der EM 2021 erlitt er im Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand. 2022 feierte er sein Comeback und zählt seither wieder regelmässig zum Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft. Er wurde mehrmals zum Fussballer des Jahres in Dänemark gewählt. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem bei Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United.  Seine Profikarriere begann er in der Saison 2009/2010 bei Ajax Amsterdam. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Däne bereits am kommenden Samstag im Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird.  

11.09.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

GC-Trainer Gerald Scheiblehner. «Wir haben eine ganz klare Idee im Verein»

GC-Trainer Gerald Scheiblehner«Wir haben eine ganz klare Idee im Verein»

Leichtathletik-WM. Annik Kälin und Simon Ehammer träumen doppelt

Leichtathletik-WMAnnik Kälin und Simon Ehammer träumen doppelt

Mountainbike-WM. Krönt Nicole Koller ihre steinige Karriere mit einer WM-Medaille?

Mountainbike-WMKrönt Nicole Koller ihre steinige Karriere mit einer WM-Medaille?

Davis Cup. Schweizer Davis-Cup-Team gegen Indien in der Favoritenrolle

Davis CupSchweizer Davis-Cup-Team gegen Indien in der Favoritenrolle

Schwierige WM-Vorbereitung. Dominic Lobalu hofft, trotz Wettkampfpause zu reüssieren

Schwierige WM-VorbereitungDominic Lobalu hofft, trotz Wettkampfpause zu reüssieren