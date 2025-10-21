  1. Privatkunden
Behörden ermitteln Ex-NFL-Profi stirbt bei Polizeieinsatz nach Rangelei mit Beamten

SDA

21.10.2025 - 03:10

Doug Martin bestritt sein letztes NFL-Spiel im Dezember 2018. (Archivbild)
Doug Martin bestritt sein letztes NFL-Spiel im Dezember 2018. (Archivbild)
Keystone

Die NFL trauert um den früheren Football-Star Doug Martin. Seinem Tod ging ein Polizeieinsatz nach einem Einbruch voraus, die Rede ist von einer Rangelei mit Beamten. Verschiedene Behörden ermitteln.

Keystone-SDA

21.10.2025, 03:10

21.10.2025, 08:21

Die genaue Ursache für den Tod des früheren Football-Spielers der Tampa Bay Buccaneers und der Oakland Raiders soll durch eine Obduktion ermittelt werden, wie die Polizei von Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilte.

«Vor seinem Tod war Martin in einen Einbruch in einem Anwesen in Oakland involviert», heisst es in der Mitteilung. Beim Versuch, den 36-Jährigen festzunehmen, sei es zu einer Rangelei zwischen ihm und Polizisten gekommen. Martin sei schliesslich in Gewahrsam genommen worden und dann nicht mehr ansprechbar gewesen. Er sei in ein Spital gebracht worden und dort gestorben.

Familie berichtet von mentalen Problemen

Martins Familie liess über seinen ehemaligen Agenten eine Stellungnahme verbreiten, in der es hiess, der Ex-Profi habe psychische Probleme gehabt: «Das war der eine Gegner, dem er nicht davonrennen konnte.» In der Nacht des Polizeieinsatzes habe seine Familie sich hilfesuchend an die Behörden gewandt. Martin sei aus seinem Haus geflohen und bei einem Nachbarn in der Nähe eingestiegen

Mehrere Behörden ermitteln nun zu den Umständen, die zum Tod des ehemaligen Profi-Sportlers geführt haben. Die Bürgermeisterin von Oakland sprach der Familie Martins ihr Beileid aus. Die Tampa Bay Buccaneers, für die Martin sechs Spielzeiten absolvierte, sprachen in einer Stellungnahme vom «grossen Einfluss», den der Profi auf das Team gehabt habe.

Martin lief als Runningback auf, kam in seiner Karriere auf 30 Touchdowns nach Laufspielzügen und zwei nach gefangenen Bällen. Er wurde zweimal für den Pro Bowl der besten Spieler einer Saison nominiert und zudem einmal ins All-Pro-Team der NFL gewählt. Sein letztes Spiel bestritt er im Dezember 2018.

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

STORY: Training der Männer von Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag. Laut Cheftrainer Kasper Hjulmand ist die Mannschaft entschlossen, ihre eigenen Qualitäten herzuzeigen, so sagte der Däne während der Pressekonferenz vorm Match am Montag.  Kasper Hjulmand / Cheftrainer Bayer 04 Leverkusen «Wir wissen natürlich, dass wir mit PSG auf eine Mannschaft treffen, die immer viel Ballbesitz hat. Sie wissen, wie man das Spiel aufbaut. Wir werden wahrscheinlich mehr als sonst in einem Block stehen, aber das ist okay. Das können wir schaffen. Aber es geht um Prinzipien und darum, die Rollen mit Qualität auszufüllen.» Der Trainer würdigte die Offensivqualitäten von PSG. Er gehe aber davon aus, dass das aggressive Pressing der Pariser auch Chancen für die Leverkusener schaffen werde.  «Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde, wir haben auch Potenzial zum Entwickeln und können es besser machen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben viel Vertrauen. Ich sehe ganz klar die Möglichkeiten und da Potenzial von dieser Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg."  Leverkusen wird allerdings mit einer geschwächten Mannschaft gegen den aktuellen Champions-League-Meister PSG antreten, der auch französischer Meister ist. Denn mehrere Spieler fallen aus, weil sie verletzt sind. Tella, Vazquez, Tillman, Palacios, Tape, Terrier, Hofmann und Sarco werden alle nicht im Kader stehen, bestätigte Hjulmand. Stürmer Patrik Schick und Innenverteidiger Jarell Quansah spielbereit sein könnten. Hjulmand ist in seinen ersten sieben Spielen als Trainer von Leverkusen ungeschlagen geblieben, nachdem er im September die Nachfolge von Erik ten Hag angetreten hatte. 

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

