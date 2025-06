Fabian Staudenmann lässt sich beim Berner Oberländischen als Sieger feiern. KEYSTONE

Fabian Staudenmann verzichtet am kommenden Sonntag auf eine Teilnahme beim Emmentalischen Schwingfest. Der Top-Schwinger nimmt sich eine kurze Auszeit, um sich zu erholen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Staudenmann gewinnt beim Berner Oberländischen sein drittes Kranzfest der Saison.

In einem Instagram-Post spricht Staudenmann über die «hochsommerlichen» Verhältnisse der vergangenen Feste. Für das kommende Schwingfest verzichtet er auf einen Start.

Beim Bernisch Kantonalen vom 13. Juli ist Staudenmann wieder zurück. Mehr anzeigen

Fabian Staudenmann gewinnt das Berner Oberländische in Frutigen. Nach einem Gestellten im 1. Gang setzt er zur Aufholjagd an und reiht fünf Siege aneinander.

Nebst Staudenmann zeigt sich auch das Wetter von seiner besten Seite. «Es geht noch heisser!», schreibt der Berner am Tag nach dem Festsieg auf Instagram, nachdem sich bereits das Schwarzsee Schwinget eine Woche zuvor von seiner «hochsommerlichen» Seite zeigte.

Das Schwingen an der prallen Sonne bei Temperaturen weit über 30 Grad braucht Energie. So entscheidet sich Staudenmann am Montag für eine kurze Auszeit. Der Königsanwärter sagt für das Emmentalische Schwingfest vom kommenden Sonntag ab. «Nach intensiven Wochen gönne ich mir eine kurze Pause.»

Am 13. Juli steht Staudenmann aber wieder im Sägemehl. Dann steht das Bernisch Kantonale in Langnau auf dem Programm. «Ich freue mich, beim Kantonalen wieder mit vollen Batterien anzugreifen», hält Staudenmann fest.

