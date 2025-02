Siegerauto von Le Mans 1965: Der Ferrari 250 LM von Masten Gregory und Jochen Rindt. Keystone

Knapp 60 Jahre nach dem Sieg am 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist ein Ferrari-Rennwagen für 34,9 Millionen Euro versteigert worden.

Keystone-SDA SDA

Wie der norditalienische Luxus-Autobauer bekanntgab, erzielte der bislang im Museum an der US-Rennstrecke Indianapolis ausgestellte Ferrari 250 LM bei einer Auktion am Mittwoch in Paris damit einen Rekordpreis für dieses Modell.

In dem Auto sicherten sich US-Pilot Masten Gregory und sein österreichischer Kollege Jochen Rindt im Jahr 1965 den Titel im prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt. Zur Identität des neuen Eigentümers machte Ferrari keine Angaben. Der nun versteigerte Wagen ist einer von nur 32 von Ferrari hergestellten 250 LM.

Den Rekord für den bislang teuersten Ferrari aller Zeiten hält ein 330LM/250 GTO, Baujahr 1962: Der Wagen wurde im vergangenen November in New York für 51,7 Millionen Dollar versteigert.