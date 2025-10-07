Während dem PGA-Turnier Sanderson Farms Championship landet der Ball von Vince Whaley am Ufer eines Teichs, wo ein Alligator lauert und den Golfer unter Druck setzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vince Whaley spielte einen Schlag bei der Sanderson Farms Championship, obwohl ein Alligator nur wenige Meter entfernt war.

Der Golfer behielt einen kühlen Kopf, verliess sich auf seinen Caddie, traf das Grün und schaffte das Par.

Whaley beendete den Tag mit einer 67 auf dem geteilten dritten Rang und erzählte humorvoll von seinem «Fluchtplan» für den Fall der Fälle. Mehr anzeigen

Am Sonntag beim PGA-Turnier Sanderson Farms Championship kam es zu einem brenzligen Moment für den US-Amerikaner Vince Whaley. Beim Par-5-Loch 11 landet sein zweiter Schlag am Ufer eines Teichs. Anstatt einen Schlag abzugeben, entscheidet er sich ins Wasser zu stehen und den Ball zu spielen – unter Beobachtung eines Alligators.

Whaley erklärte, dass das Reptil etwa 6 Meter entfernt floss, den Kopf vollständig aus dem Wasser ragend, und jede Bewegung aufmerksam beobachtete. Trotz der bedrohlichen Lage blieb der Golfer ruhig: «Zum Glück stand ich mit dem Rücken zu ihm, sodass ich mich einen Moment lang auf den Schlag konzentrieren konnte», sagte Whaley und betonte das Vertrauen, das er in seinen Caddie setzte, der die Bewegungen des Reptils überwachte.

Der Schlag wurde erfolgreich ausgeführt, Whaleys Ball landete auf dem Grün und er schaffte gar das Par. Er beendete den Tag mit einer 67 und einem geteilten dritten Platz. «Der Plan war einfach: Wenn sich der Alligator bewegt hätte, wäre ich so schnell wie möglich aus dem Wasser gekommen», fügte der Golfer mit einem Schmunzeln hinzu.

Eine Szene, die den Anwesenden sicherlich in Erinnerung bleiben wird und die zeigt, dass Konzentration und ein kühler Kopf unverzichtbare Eigenschaften sind, auch angesichts des unwillkommenen Zuschauers.

Der 30-Jährige beendete das Turnier mit 19 unter Par auf dem geteilten dritten Platz. Sein Landsmann Steven Fisk gewann den Wettbewerb mit sechs Schlägen weniger.

