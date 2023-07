Antonio Djakovic schafft an der WM in Fukuoka über 400 m Crawl bereits in den Vorläufen die Olympia-Limite Imago

Die Schwimm-WM in Fukuoka beginnt für die Schweiz erfreulich. Während Antonio Djakovic über 400 m Crawl den Final erreicht, qualifiziert sich Noè Ponti über 50 m Delfin souverän für die Halbfinals.

Antonio Djakovic sicherte sich zum Auftakt der Langbahn-Wettkämpfe in der japanischen Hafenstadt im Vorlauf über 400 m Crawl mit der achtbesten Zeit den letzten Platz für den Final vom Sonntagnachmittag (13:02 Schweizer Zeit). Damit holte der EM-Zweite über diese Distanz auch ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der 20-jährige Ostschweizer, der im Spätwinter durch eine Nervverletzung im Nacken gebremst wurde, schwamm in 3:45,54 Minuten bei weitem seine beste Zeit in diesem Jahr.

Noè Ponti qualifizierte sich mit der fünftbesten Vorlaufzeit für die Halbfinals über 50 m Delfin (Sonntag ab 13:23 Uhr). In 23,13 Sekunden blieb der 22-jährige Tessiner nur neun Hundertstel über seinem Landesrekord. «Und ich hatte das Gefühl, dass ich schneller schwimmen konnte», resümierte Ponti.

Desplanches trotz verpasstem Halbfinaleinzug zufrieden

Auch Jérémy Desplanches, wie Ponti ein Olympiamedaillengewinner, war zufrieden, als er nach seinem ersten WM-Einsatz in Fukuoka aus dem Becken stieg. Der Lagen-Spezialist, der über 100 m Brust antrat, konnte sich zwar nicht für das Halbfinale qualifizieren. Als 23. blieb er in 1:00,95 Minuten allerdings nur 0,66 Sekunden über seinem Schweizer Rekord, den er vor zwei Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio aufgestellt hatte. Desplanches' Hauptrennen über 200 m Lagen beginnt am Mittwochmorgen mit dem Vorlauf.

Marius Toscan, der vierte Schweizer, der am Sonntag im Einsatz stand, scheiterte über 400 m Lagen ebenfalls in den Vorläufen. Mit 4:21,24 Minuten blieb er bei seinem einzigen WM-Start als 17. mehr als eine Sekunde hinter seiner Bestzeit zurück, die er im März bei den Schweizer Meisterschaften in Les Vernets aufgestellt hatte.

gma, sda