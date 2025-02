Die Formel-1-Testfahrten in Bahrain, im Bild der Japaner Yuki Tsunoda im Red Bull, müssen auch am Freitag vorübergehend unterbrochen werden, dieses Mal wegen eines Shuttlebusses auf der Strecke. Keystone

Auch am letzten Tag geht es bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain kurios zu.

Keystone-SDA, jos SDA

Ein Bus auf der Strecke sorgte für einen kurzen Unterbruch. Das weisse Shuttle-Gefährt tuckerte mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Bahrain International Circuit, wie TV-Bilder zeigten.

Am Morgen hatte bereits eine Glasscheibe, die sich aus der Halterung gelöst hatte und auf dem Boden zersprungen war, für eine Rot-Phase gesorgt. Dies, nachdem es am Mittwoch zum Auftakt der einzigen offiziellen Testrunden für die neuen Autos vor dem WM-Auftakt am 16. März in Melbourne einen längeren Stromausfall gegeben hatte.