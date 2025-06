Yanic Konan Niederhäuser wurde als Letzter der 1. Draft-Runde von den L.A. Clippers engagiert. Bild: Keystone

Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser schafft den Sprung in die NBA. Der 22-jährige Center wird beim NBA-Draft als Letzter der 1. Runde von den Los Angeles Clippers gewählt.

Die optimistischen Beobachter hatten erwartet, dass Niederhäuser in Brooklyn am Mittwoch zum Ende der 1. Runde oder am Donnerstag zu Anfang der 2. Runde gezogen wird. Nun hat der 2,15 m grosse Schweizer von der Penn State University wie erhofft bereits nach dem ersten Tag der grossen Nachwuchs-Auswahl Gewissheit: Er wird als vierter Schweizer in der NBA spielen.

Niederhäuser folgt den Spuren von Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George. Der Waadtländer Sefolosha war an 13. Position gewählt worden (2006 von Philadelphia und gleich weiter transferiert nach Chicago), der Genfer Capela an 25. Stelle (2014 von Houston) und der Walliser George als 24. (2024 von Washington).

Als Nummer 1 wurde beim Draft 2025 wie erwartet der Amerikaner Cooper Flagg von den Dallas Mavericks gewählt.

