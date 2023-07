Lewis Hamilton fährt zum neunten Mal am GP Ungarn seinen Mercedes auf die Pole-Position. Keystone

Der Test der neuen Reifen-Regelung am GP von Ungarn erweist sich als voller Erfolg. Lewis Hamilton holt die Pole-Position, beide Alfa-Romeo-Sauber-Fahrer klassieren sich unter den besten sieben.

Lewis Hamilton schrieb Formel-1-Geschichte. Mit seiner letzten Runde verwies er den souveränen WM-Leader Max Verstappen um drei Tausendstel (oder 17 Zentimeter) von der Pole-Position. Hamilton holte zum neunten Mal am GP von Ungarn den besten Startplatz. Noch nie gelang es einem Piloten, am gleichen Grand Prix neunmal ein Rennen oder eine Qualifikation zu gewinnen. Zuvor teilte er sich den Rekord bei den Pole-Positions mit Michael Schumacher (Japan) und Ayrton Senna (San Marino). Hamilton startet erstmals diese Saison aus der ersten Startreihe.

Hamilton schrie sich noch in seinem Boliden die Freude von der Seele. «Ich habe vor lauter Freude und Schreien im Auto fast die Stimme verloren», stellte Hamilton fest. Zum 104. Mal startet Hamilton von ganz vorne – aber: «Es fühlt sich fast an wie beim ersten Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es für uns reicht. Ich habe alles riskiert auf der letzten Runde.»

Im Dezember 2021 startete Hamilton letztmals aus der Pole-Position. Max Verstappen dagegen gewann an diesem Wochenende in Mogyorod bislang noch keine einzige Session.

Alfa Romeo stark

Dies auch, weil ihm im ersten Teil des Qualifying der Chinese Zhou Guanyu aus dem Alfa-Romeo-Sauber-Team den Sieg wegschnappte. Die Alfas fuhren wärend des gesamten Qualifying brillant. Am Ende resultierten für Zhou der fünfte und für Valtteri Bottas der siebente Startplatz. Es ist fast drei Jahre her, seit es beide Alfa-Sauber-Fahrer unter die ersten 10 der Startaufstellung schafften: Mitte November 2020 schafften Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi die Plätze 8 und 10. Von noch weiter vorne startete in der Ära Alfa Romeo-Sauber (seit 2018) noch keiner. Nur Bottas (letzte Saison in Miami) und Kimi Räikkönen vor vier Jahren in Deutschland schafften es ebenfalls in der Qualifikation auf Platz 5.

Fürs Rennen vom Sonntag ist Spannung garantiert. Überholen erweist sich (fast wie in Monaco) in Ungarn als schwierig. Die Abstände im Qualifying waren so gering wie selten. Und eben: Verstappen schaffte weder am Freitag noch am Samstag in irgendeiner Session die beste Zeit.

Am Sonntag könnten die Fahrer von Red Bull einen Rekord aufstellen, wenn sie den zwölften Erfolg hintereinander feiern. Red Bull gewann (saisonübergreifend) die letzten elf Rennen: 9mal Verstappen, 2mal Perez. «Wir haben auf dieser Strecke aber noch nicht alle unsere Probleme gelöst», so Weltmeister Verstappen, «ich fand das Vertrauen ins Auto bislang noch nicht.»

Von einem weiteren Formel-1-Rekord träumt indes auch Hamilton, der Pole-Setter. Er könnte zum neunten Mal den gleichen Grand Prix gewinnen, was noch nie einer Formel-1-Legende gelungen ist.

Die Reifen-Regel

Das packende Qualifying war auch auf die Reifen-Regelung zurückzuführen, die vorerst nur in Ungarn gilt, im September aber noch ein zweites Mal getestet wird. Den Teams stehen über das gesamte Wochenende nur 11 statt 13 Reifensätze zur Verfügung und nur vier statt acht der weichsten Mischung. Im Qualifying mussten alle Teams mit den gleichen Reifen fahren: im ersten Teil mit der härtesten Mischung, im zweiten Teil auf den mittelharten Reifen und im dritten Teil mit den weichsten.

sda