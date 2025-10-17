Frisch verheiratetes Sportler-Pärchen attackiert Sanitäterin

Milica Tasic postet auf Instagram ein Foto mit ihrem Mann Luca Vildoza. Screenshot: instagram.com/milicatasic12

Basketball-Profi Luca Vildoza und Volleyballerin Milica Tasic wurden in Bologna kurzzeitig festgenommen. Das frisch verheiratete Sportler-Pärchen soll eine Sanitäterin beleidigt und angegriffen haben.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

In Bologna sorgt ein Sportler-Pärchen für Schlagzeilen. Italienische Medien berichteten, dass der 30-jährige Baskektballer Vildoza und seine 25-jährige Frau, die serbische Volleballerin Tasic, kurzzeitig festgenommen wurden. Was ist passiert?

Den Berichten zufolge habe eine Ambulanz auf der Strasse parkiert. Als das Paar herangebraust kommt, habe Vildoza die Einsatzkräfte mit der Lichthupe unter Druck setzen wollen, damit diese den Weg freimachen. Zudem habe er die Einsatzkräfte lautstark beschimpft.

Kurz darauf eskaliert die Situation, wie etwa die Tageszeitung «Il Resto del Carlino» berichtet. Denn nachdem der Rettungswagen mit eingeschalteten Sirenen losfährt, versucht Vildoza die Ambulanz durch Abbremsen zum Anhalten zu zwingen. Schliesslich sei eine Sanitäterin ausgestiegen, um das Paar zur Rede zu stellen. Da seien die beiden Sportler ausgeflippt. Vildoza habe die 54-Jährige erst angeschrien und dann am Hals gepackt. Auch Tasic soll handgreiflich geworden sein und die Sanitäterin an den Haaren gezogen haben.

Polizisten in einem Streifenwagen haben dem Bericht zufolge die Attacke zufällig gesehen und die beiden Sportler, die seit ein paar Wochen verheiratet sind, festgenommen. Die Nacht mussten die beiden auf der Polizeiwache verbringen. Der Vorwurf lautet Körperverletzung an Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Die Sanitäterin wurde glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.

«Es ist inakzeptabel, dass unser medizinisches Personal, das Bürger rettet, unterstützt und behandelt, verbale und körperliche Angriffe ertragen müssen», wird Anna Maria Petrini, Generaldirektorin der Gesundheitsbehörde von Bologna, in der Meldung zitiert.