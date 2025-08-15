Noemi Rüegg gehört zu den ausgeschlossenen Fahrerinnen. Keystone

Gemäss einer Mitteilung der UCI sind fünf Teams von der Tour de Romandie Féminin ausgeschlossen nach ihrer Weigerung, bei einem Test von GPS-Chips mitzumachen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Für die Tour de Romandie Féminin hatte die UCI beschlossen, während der Rundfahrt ein GPS-Sicherheitstracking-System zu testen.

Fünf Teams wollten keine Fahrerin bestimmen, die ein GPS-Gerät zu tragen haben soll.

Daraufhin hat sich die UCI für den Ausschluss der Teams entschieden. Mehr anzeigen

Betroffen sind die Fahrerinnen der Equipen EF Education mit der Schweizerin Noemi Rüegg, Canyon-SRAM mit der als Favoritin auf den Gesamtsieg gehandelten Polin Katarzyna Niewiadoma, Lidl-Trek, Picnic Post-NL und Visma-Lease a bike. Sie alle starteten nicht zur 1. Etappe, einem 4,4 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Huémoz und Villars-sur-Ollon. Das Peloton verlor somit 30 der 93 für diese Veranstaltung gemeldeten Fahrerinnen.

Die UCI hatte beschlossen, während der Rundfahrt in der Westschweiz ein neues GPS-Sicherheitstracking-System zu testen, das die Ortung der Fahrerinnen insbesondere im Falle eines Sturzes erleichtern soll. Die Technologie soll auch bei den Strassen-Weltmeisterschaften im September in Ruanda zum Einsatz kommen.

«Der Entscheid der Verantwortlichen dieser Teams, sich den spezifischen Regeln der Veranstaltung zu widersetzen, überrascht und gefährdet die Bemühungen, durch die Entwicklung dieser neuen Technologie die Sicherheit im Radrennsport zu gewährleisten», schrieb die UCI in ihrer Pressemitteilung.

Gemäss der UCI haben sich die Teams durch die Weigerung, eine Fahrerin für das Tragen des Tracking-Geräts (eines 63 Gramm schweren Chips) zu benennen, für den Ausschluss von der Veranstaltung entschieden. In ihrer Mitteilung weist die UCI zudem darauf hin, dass «die meisten der betroffenen Teams» Teil einer Organisation sind, die ein eigenes GPS-Tracking-System entwickelt.