Abklatschen: Zoé (links) und Anouk Vergé-Dépré schliessen das Elite16-Turnier in Ostrava im 3. Rang ab. Bild: sda

Anouk und Zoé Vergé-Dépré schliessen das Elite16-Turnier in Ostrava auf Platz 3 ab. Zum Abschluss gewinnen die Schweizerinnen das Schwestern-Duell gegen die Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger.

Keystone-SDA SDA

Die Vergé-Dépré-Schwestern schlossen ihr drittes gemeinsames Elite16-Turnier versöhnlich ab. Im Spiel um Platz 3 setzten sie sich gegen die Geschwister Dorina und Ronja Klinger in drei Sätzen 21:18, 16:21, 15:12 durch. Damit steht das «Team Zouk», wie sich die Bernerinnen nennen, erstmals auf höchster Stufe gemeinsam auf dem Podest.

«Vor einem Jahr spielten wir hier noch gegeneinander, Zoé gewann den Kampf um den Olympiaplatz», sagte Anouk Vergé-Dépré. «Hierher zurückzukommen war sehr emotional. Doch ich habe mich darauf fokussiert, hier ein neues, gemeinsames Kapitel zu schreiben. Ich bin super happy, dass wir mit der Bronzemedaille belohnt wurden.»

Nachdem die Schweizerinnen im April bei den beiden Turnieren der höchsten Stufe in Brasilien zweimal in den Achtelfinals gescheitert waren, stiessen sie in Tschechien bis in die Halbfinals vor. Dort mussten sie sich am Sonntagmorgen den Lettinnen Tina Graudina/Anastasia Samoilova 15:21, 25:23, 8:15 geschlagen geben.

Die nächste Gelegenheit auf den ersten Turniersieg auf höchster Stufe bietet sich den Vergé-Dépré-Schwestern beim Elite16-Turnier in Gstaad Anfang Juli.