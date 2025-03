Marianne Fatton jubelt über WM-Gold in der olympischen Disziplin Sprint. Keystone

Marianne Fatton gewinnt an der Skitouren-WM in Morgins die Goldmedaille in der olympischen Disziplin Sprint. Im Rennen der Männer sichert sich Jon Kistler Bronze.

Keystone-SDA SDA

Für die 29-jährige Neuenburgerin Fatton ist es bereits die zweite Medaille an der Heim-WM. In der Mixed-Staffel hatte sie sich zusammen mit dem Freiburger Robin Bussard Bronze gesichert.

Kistler setzte sich unter anderem gegen seine Landsmänner Arno Lietha und Thomas Bussard durch, welche die Medaillenränge auf den Plätzen 4 und 5 verpassten.