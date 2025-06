In Davos steht das Finale der Bike Revolution 2025 an. Bei den Frauen setzt sich Ramona Forchini durch, die Männer fahren ab 14.10. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Am 29. Juni findet in Davos das finale Rennen der Bike Revolution 2025 statt. Die Frauen starten um 12.10 Uhr und die Männer gehen ab 14.10 Uhr ins Rennen. Auf blue Zoom bist du exklusiv live dabei!

live Live Mountainbike: Bike Revolution Davos So 29.06. 14:00 - 15:50 ∙ blue Sport Live ∙ Live Mountainbike: Bike Revolution Davos Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

Showdown bei den Männern

In der Kategorie Elite Men kommt es ab 14.10 Uhr zum mit Spannung erwarteten Showdown: Dario Lillo (Giant Factory Offroad Team) und Marcel Guerrini (BIXS Performance Race Team) reisen punktgleich mit je 500 Zählern ins Bündnerland. Guerrini triumphierte bereits beim Saisonauftakt in Huttwil, Lillo konterte mit konstant starken Leistungen und Podestplätzen. Auf der anspruchsvollen Strecke in Davos ist ein packendes Direktduell garantiert.

Ramona Forchini triumphiert bei den Elite Frauen

Mehr Videos aus dem Ressort