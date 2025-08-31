  1. Privatkunden
Würde er den Siegermuni mitnehmen? Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Michael Wegmann

31.8.2025

250831_Schlegel_Vieh-AMBI.mp4

31.08.2025

Nach Gang 6 liegt Werner Schlegel mit an der Spitze. Zwei Siege fehlen zur Krönung. Die Frage, ob er jeweils den Siegermuni mit nach Hause nimmt, hat der Bauernsohn blue Sport schon vor dem ESAF beantwortet.

Michael Wegmann

31.08.2025, 13:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Werner Schlegel ist nach 6 Gängen der grosse Königsanwärter beim ESAF in Mollis. Die Frage, ob er bei einem Sieg den Siegermuni Zibu allenfalls nach Hause mitnehmen würde, hat er blue Sport schon vor dem ESAF beantwortet. 
  • Schlegel, der zwei Tage die Woche auf dem Betrieb seines Vaters arbeitet, sagt: «Je nachdem, ob mein Vater noch Platz im Stall hat oder nicht, entscheide ich mich für den Muni oder fürs Preisgeld. Wir haben es meistens so gehandhabt, dass er mir die Tiere, die ich gewonnen habe, abkauft.»
  • Das Schöne an den Lebendpreisen sei, dass er diese bei seiner Arbeit regelmässig sehe und so ans Schwingfest erinnert werde.
Mehr anzeigen

Werner Schlegel (22), der Bauernsohn aus Hemberg, grüsst trotz höchst umstrittener Niederlage in Gang 5 nach 6 Gängen erneut von der Spitze. Damit ist er wieder Königsanwärter Nummer eins. 

Bauernsohn Werner Schlegel liegt nach Gang 6 mit an der Spitze.
Bauernsohn Werner Schlegel liegt nach Gang 6 mit an der Spitze.
KEYSTONE

«Je älter ich wurde, desto grösser der Traum vom König»

Nur noch zwei Kämpfe ist er somit von seinem Kindheitstraum entfernt. Wobei Kindheitstraum nicht so ganz zutrifft. «Schwingerkönig zu werden, war mein Bubentraum. Aber je älter ich wurde, desto grösser ist dieser Traum geworden», sagt Schlegel vor dem ESAF bei einem Treffen mit blue Sport.

Erfüllt sich Schlegels Traum, wird er am Sonntagabend in Mollis zum König gekürt. Dann darf er den Siegermuni Zubi mit nach Hause nehmen. Preisgeld oder Siegermuni? Für Schlegel wär's keine einfache Entscheidung. 

«Mein Vater kauft mir jeweils die Lebendpreise ab»

Der Bauernsohn, der noch immer zwei Tage die Woche bei seinem Vater auf dem Hof arbeitet, sagt: «Mein Vater hat gut 30 Milchkühe. Das eine oder andere Tier stammt tatsächlich von einem Schwingfest.»

Je nachdem, ob sein Vater Platz habe oder nicht, entscheide er sich für den Muni oder fürs Preisgeld. «Wir haben es meistens so gehandhabt, dass er mir die Tiere, die ich gewonnen habe, abkauft. Für mich spielt's keine Rolle. Der Unterschied ist, dass mich die Tiere, wenn ich sie bei der Arbeit sehe, jeweils an die Erfolge erinnern.»

Zibu würde ihn jeweils an den grössten Erfolg seiner Schwingkarriere erinnern. Aber noch ist es nicht so weit. Es fehlen noch zwei Gänge.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Meistgelesen

Jetzt kracht's richtig: Die Spitzenpaarungen im 7. Gang sind da
18-jähriger Schwinger muss mit schwerer Verletzung abtransportiert werden
Sahgal: «Oberstes Gericht stellt Trump keinen Blankoscheck aus»
JD Vance kanzelt Gouverneur  Newsom für Trump-Parodie ab
Putin trifft in Peking ein +++ Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an – und lügt

Mehr zum ESAF

Lieber durch die Massen. Diese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Lieber durch die MassenDiese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Legendäres Video. So erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Legendäres VideoSo erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Wenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Von Anschwingen bis ZwilchhoseWenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten