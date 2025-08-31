Würde er den Siegermuni mitnehmen? Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Nach Gang 6 liegt Werner Schlegel mit an der Spitze. Zwei Siege fehlen zur Krönung. Die Frage, ob er jeweils den Siegermuni mit nach Hause nimmt, hat der Bauernsohn blue Sport schon vor dem ESAF beantwortet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Werner Schlegel ist nach 6 Gängen der grosse Königsanwärter beim ESAF in Mollis. Die Frage, ob er bei einem Sieg den Siegermuni Zibu allenfalls nach Hause mitnehmen würde, hat er blue Sport schon vor dem ESAF beantwortet.

Schlegel, der zwei Tage die Woche auf dem Betrieb seines Vaters arbeitet, sagt: «Je nachdem, ob mein Vater noch Platz im Stall hat oder nicht, entscheide ich mich für den Muni oder fürs Preisgeld. Wir haben es meistens so gehandhabt, dass er mir die Tiere, die ich gewonnen habe, abkauft.»

Das Schöne an den Lebendpreisen sei, dass er diese bei seiner Arbeit regelmässig sehe und so ans Schwingfest erinnert werde. Mehr anzeigen

Werner Schlegel (22), der Bauernsohn aus Hemberg, grüsst trotz höchst umstrittener Niederlage in Gang 5 nach 6 Gängen erneut von der Spitze. Damit ist er wieder Königsanwärter Nummer eins.

Bauernsohn Werner Schlegel liegt nach Gang 6 mit an der Spitze. KEYSTONE

«Je älter ich wurde, desto grösser der Traum vom König»

Nur noch zwei Kämpfe ist er somit von seinem Kindheitstraum entfernt. Wobei Kindheitstraum nicht so ganz zutrifft. «Schwingerkönig zu werden, war mein Bubentraum. Aber je älter ich wurde, desto grösser ist dieser Traum geworden», sagt Schlegel vor dem ESAF bei einem Treffen mit blue Sport.

Erfüllt sich Schlegels Traum, wird er am Sonntagabend in Mollis zum König gekürt. Dann darf er den Siegermuni Zubi mit nach Hause nehmen. Preisgeld oder Siegermuni? Für Schlegel wär's keine einfache Entscheidung.

«Mein Vater kauft mir jeweils die Lebendpreise ab»

Der Bauernsohn, der noch immer zwei Tage die Woche bei seinem Vater auf dem Hof arbeitet, sagt: «Mein Vater hat gut 30 Milchkühe. Das eine oder andere Tier stammt tatsächlich von einem Schwingfest.»

Je nachdem, ob sein Vater Platz habe oder nicht, entscheide er sich für den Muni oder fürs Preisgeld. «Wir haben es meistens so gehandhabt, dass er mir die Tiere, die ich gewonnen habe, abkauft. Für mich spielt's keine Rolle. Der Unterschied ist, dass mich die Tiere, wenn ich sie bei der Arbeit sehe, jeweils an die Erfolge erinnern.»

Zibu würde ihn jeweils an den grössten Erfolg seiner Schwingkarriere erinnern. Aber noch ist es nicht so weit. Es fehlen noch zwei Gänge.

