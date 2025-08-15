Wenn Samuel Giger zieht, sind die Verteidigungskünste seiner Gegner gefragt. KEYSTONE

Im Schwingsport gibt es viele Wege, einen Gegner auf den Rücken zu legen. blue Sport hat eine Auswahl herausgepickt und erklärt die Züge mit Videos.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Im Schwingen gibt es über 100 Schwünge.

Zu den gängigsten Zügen gehören der Kurz, der Bur, der Hüfter, der Brienzer und der Übersprung.

blue Sport hat einige Züge herausgepickt und erklärt. Mehr anzeigen

Im Schwingen geht es darum, den Gegner auf den Rücken zu legen. Leichter gesagt, als getan. Es gibt viele Möglichkeiten, ein gültiges Resultat zu erzielen. Über 100 Schwünge gibt es im Schwingsport, blue Sport erklärt eine Auswahl davon für dich:

Kurz

Der Paradeschwung von Spitzenmann Samuel Giger – und vielen weiteren Athleten. Der Kurz wird beim Schwingen wohl am häufigsten angewandt, zumal er den jungen Schwingern bei ihren Anfängen bereits beigebracht wird.

Der angreifende Schwinger macht eine Vierteldrehung zur rechten Seite und kommt so Brust an Brust möglichst nahe mit dem Gegner. Sein linkes Bein bringt er zwischen die Beine des Gegenübers, stellt diesen mit einer Finte auf und wirft diesen explosiv über rechts auf den Rücken.

Der Kurz über rechts ist die gängigste Variante. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, wie der linke Kurz oder der Kurz mit Oberschenkelgriff.

Kurz Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Bur

Ein Bodenschwung. Wie beim Kurz gibt es auch vom Bur verschiedene Varianten. Eine davon: Der angreifende Schwinger fixiert den Oberkörper des Gegners am Boden und blockiert diesen mit Gurtgriff. Mit der linken Hand reisst er das Knie des Gegners auf, greift in den Spalt (zwischen die Beine) und fasst ebenfalls den Gurt. Dann hebt er den Gegner hoch und dreht diesen auf den Rücken.

Bur Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Hüfter

Auf links und rechts möglich. Folgend die Beschreibung der Ausführung über links: Beim Angriff greift der Schwinger mit seiner linken Hand den rechten Oberarm seines Gegenübers und geht mit der Hüfte möglichst tief unter den Gegner. Daraufhin streckt sich der angreifende Schwinger und hebt den Gegner dadurch vom Boden. Anschliessend folgt ein wuchtiger Wurf seitwärts auf den Boden.

Hüfter Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Brienzer

Beim Brienzer gibt es eine Vielzahl an Ausführmöglichkeiten. Beim ursprünglichen Brienzer wandert der Griff der rechten Hand des angreifende Schwingers vom Gurt an die Hose (im Schwingsport Gestöss genannt). Danach macht er eine Drehung nach rechts und greift mit der linken Hand über die Schulter des Gegners an die Hose. Währenddessen hebt er mit seinem linken Bein das rechte Bein seines Gegners und wirft seinen Kontrahenten nach vorn kopfüber auf den Rücken.

Brienzer vorwärts Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Brienzer rückwärts Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Der Übersprung

Einer der wohl einfachsten Schwünge – auch beim Beschreiben des Zuges. Der Angreifer macht eine Finte und stellt den Gegner auf den rechten Fuss. Das eigene rechte Bein stellt er aussen an den rechten Fuss des Gegners. Der schwungausführende Schwinger greift den rechten Oberarm des Gegners und stösst ihn nach hinten auf den Rücken.

Übersprung Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Wyberhaken

Schaut in der Ausführung einfach aus, beim genauen Hinschauen fällt dann aber doch auf: So einfach ist der Wyberhaken nicht.

Schwingen blue Sport feiert den Schweizer Nationalsport Schwingen: Alle wichtigen Feste, Analysen und Geschichten rund um die «Bösen». KEYSTONE

Der angreifende Schwinger zieht den Gegner aus der Grundstellung an sich, hakt seinen rechten Fuss in der linken Ferse des Gegners ein und zieht diese zurück. Anschliessen klemmt der Angreifer das linke Bein des Gegners mit den eigenen Beinen ein. Dann wechselt der schwungausführende Schwinger das Standbein und fasst den Oberarm des Gegners. Anschliessend zieht er das Bein weiter zurück und wirft den Gegner auf den Rücken. Der Schwung ist beidseitig möglich.

Wyberhaken Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Heuaufzug

Ein wahrlich spektakulärer Schwung – auch Tschumperli genannt. So schön der Name des Zuges auch ist, wird er im aktiven Schwingsport kaum angewandt.

Der Angreifer greift am Boden mit der rechten Hand zwischen den Beinen nach der Hose, nachdem der Gegner mit der rechten Hand unter der Achsel die Hose greift. Der angreifende Schwinger fixiert daraufhin das rechte Handgelenk des Gegners, kniet sich auf das linke Bein auf, zieht den Gegner auf und steht auf. Dann wirft der Angreifer über die Schulter den Gegner nach hinten auf den Rücken.

Heuaufzug Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

Hüftschraube

Ein weiterer Bodenschwung. Der Angreifer greift über den Rücken des Gegners an der Hose und bringt diesen in die Seitenlage. Danach fasst er zwischen den Beinen des Gegners durch, fasst an die Hose und fixiert das rechte Bein. Danach dreht er den Oberkörper, schwenkt das Bein und schraubt den Gegner auf den Rücken.

Hüftschraube Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband 14.08.2025

So heissen weitere Schwünge (nicht abschliessend) Fussstich

Gammen

Lätz

Münger

Fussgriff

Kopfzug

Schlungg

Stöckli

Tannerschwung

Souplesse, Überwurf

Grittelen

Schere

Kniestich

Halblang Mehr anzeigen

