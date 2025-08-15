  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gigers Paradezug auch mit dabei Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Linus Hämmerli

15.8.2025

Wenn Samuel Giger zieht, sind die Verteidigungskünste seiner Gegner gefragt.
Wenn Samuel Giger zieht, sind die Verteidigungskünste seiner Gegner gefragt.
KEYSTONE

Im Schwingsport gibt es viele Wege, einen Gegner auf den Rücken zu legen. blue Sport hat eine Auswahl herausgepickt und erklärt die Züge mit Videos.

Redaktion blue Sport

15.08.2025, 15:57

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Im Schwingen gibt es über 100 Schwünge.
  • Zu den gängigsten Zügen gehören der Kurz, der Bur, der Hüfter, der Brienzer und der Übersprung.
  • blue Sport hat einige Züge herausgepickt und erklärt.
Mehr anzeigen

Im Schwingen geht es darum, den Gegner auf den Rücken zu legen. Leichter gesagt, als getan. Es gibt viele Möglichkeiten, ein gültiges Resultat zu erzielen. Über 100 Schwünge gibt es im Schwingsport, blue Sport erklärt eine Auswahl davon für dich:

Kurz

Der Paradeschwung von Spitzenmann Samuel Giger – und vielen weiteren Athleten. Der Kurz wird beim Schwingen wohl am häufigsten angewandt, zumal er den jungen Schwingern bei ihren Anfängen bereits beigebracht wird.

Der angreifende Schwinger macht eine Vierteldrehung zur rechten Seite und kommt so Brust an Brust möglichst nahe mit dem Gegner. Sein linkes Bein bringt er zwischen die Beine des Gegenübers, stellt diesen mit einer Finte auf und wirft diesen explosiv über rechts auf den Rücken.

Der Kurz über rechts ist die gängigste Variante. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, wie der linke Kurz oder der Kurz mit Oberschenkelgriff.

Kurz

Kurz

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Bur

Ein Bodenschwung. Wie beim Kurz gibt es auch vom Bur verschiedene Varianten. Eine davon: Der angreifende Schwinger fixiert den Oberkörper des Gegners am Boden und blockiert diesen mit Gurtgriff. Mit der linken Hand reisst er das Knie des Gegners auf, greift in den Spalt (zwischen die Beine) und fasst ebenfalls den Gurt. Dann hebt er den Gegner hoch und dreht diesen auf den Rücken.

Bur

Bur

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Das Schwing-ABC für Neulinge

Von Anschwingen bis ZwilchhoseDas Schwing-ABC für Neulinge

Hüfter

Auf links und rechts möglich. Folgend die Beschreibung der Ausführung über links: Beim Angriff greift der Schwinger mit seiner linken Hand den rechten Oberarm seines Gegenübers und geht mit der Hüfte möglichst tief unter den Gegner. Daraufhin streckt sich der angreifende Schwinger und hebt den Gegner dadurch vom Boden. Anschliessend folgt ein wuchtiger Wurf seitwärts auf den Boden.

Hüfter

Hüfter

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Brienzer

Beim Brienzer gibt es eine Vielzahl an Ausführmöglichkeiten. Beim ursprünglichen Brienzer wandert der Griff der rechten Hand des angreifende Schwingers vom Gurt an die Hose (im Schwingsport Gestöss genannt). Danach macht er eine Drehung nach rechts und greift mit der linken Hand über die Schulter des Gegners an die Hose. Währenddessen hebt er mit seinem linken Bein das rechte Bein seines Gegners und wirft seinen Kontrahenten nach vorn kopfüber auf den Rücken.

Brienzer vorwärts

Brienzer vorwärts

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Brienzer rückwärts

Brienzer rückwärts

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Der Übersprung

Einer der wohl einfachsten Schwünge – auch beim Beschreiben des Zuges. Der Angreifer macht eine Finte und stellt den Gegner auf den rechten Fuss. Das eigene rechte Bein stellt er aussen an den rechten Fuss des Gegners. Der schwungausführende Schwinger greift den rechten Oberarm des Gegners und stösst ihn nach hinten auf den Rücken.

Übersprung

Übersprung

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Wyberhaken

Schaut in der Ausführung einfach aus, beim genauen Hinschauen fällt dann aber doch auf: So einfach ist der Wyberhaken nicht.

Schwingen

blue Sport feiert den Schweizer Nationalsport Schwingen: Alle wichtigen Feste, Analysen und Geschichten rund um die «Bösen».

Samuel Giger, links, gewinnt den vierten Gang gegen Patrick Gobeli, am 110. St. Galler Kantonalschwingfest, am Sonntag, 25. Mai 2025, in Unterwasser. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYSTONE

Der angreifende Schwinger zieht den Gegner aus der Grundstellung an sich, hakt seinen rechten Fuss in der linken Ferse des Gegners ein und zieht diese zurück. Anschliessen klemmt der Angreifer das linke Bein des Gegners mit den eigenen Beinen ein. Dann wechselt der schwungausführende Schwinger das Standbein und fasst den Oberarm des Gegners. Anschliessend zieht er das Bein weiter zurück und wirft den Gegner auf den Rücken. Der Schwung ist beidseitig möglich.

Wyberhaken

Wyberhaken

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Heuaufzug

Ein wahrlich spektakulärer Schwung – auch Tschumperli genannt. So schön der Name des Zuges auch ist, wird er im aktiven Schwingsport kaum angewandt.

Der Angreifer greift am Boden mit der rechten Hand zwischen den Beinen nach der Hose, nachdem der Gegner mit der rechten Hand unter der Achsel die Hose greift. Der angreifende Schwinger fixiert daraufhin das rechte Handgelenk des Gegners, kniet sich auf das linke Bein auf, zieht den Gegner auf und steht auf. Dann wirft der Angreifer über die Schulter den Gegner nach hinten auf den Rücken.

Heuaufzug

Heuaufzug

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Hüftschraube

Ein weiterer Bodenschwung. Der Angreifer greift über den Rücken des Gegners an der Hose und bringt diesen in die Seitenlage. Danach fasst er zwischen den Beinen des Gegners durch, fasst an die Hose und fixiert das rechte Bein. Danach dreht er den Oberkörper, schwenkt das Bein und schraubt den Gegner auf den Rücken.

Hüftschraube

Hüftschraube

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

So heissen weitere Schwünge (nicht abschliessend)

  • Fussstich
  • Gammen
  • Lätz
  • Münger
  • Fussgriff
  • Kopfzug
  • Schlungg
  • Stöckli
  • Tannerschwung
  • Souplesse, Überwurf
  • Grittelen
  • Schere
  • Kniestich
  • Halblang
Mehr anzeigen

Schwinger im Porträt

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen.

22.05.2025

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter.

13.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video.

01.05.2025

«Auch als Jo-Jo-Spieler habe ich Talent»

«Auch als Jo-Jo-Spieler habe ich Talent»

Fabian Staudenmann mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen.

22.05.2025

Meistgelesen

«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
Hier warnt der Bund vor «grosser Gewittergefahr»
«Putin ist ein kluger Kerl – ich aber auch»: Jetzt spricht Trump +++ Lawrow mit UdSSR-Pullover
Deshalb birgt der Treffpunkt von Trump und Putin so viel Zündstoff
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee

Mehr zum Schwingen

Baby-News beim Schwingerkönig. Nöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»

Baby-News beim SchwingerkönigNöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»

Top-Schwinger Fabian Staudenmann. Seine Ur-Oma muss nach Stoos-Triumph ins Portemonnaie greifen

Top-Schwinger Fabian StaudenmannSeine Ur-Oma muss nach Stoos-Triumph ins Portemonnaie greifen

Vizekönig Nick Alpiger. «Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

Vizekönig Nick Alpiger«Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

270'000 Liter Bier und 37 Tonnen Sägemehl. Das Eidgenössische Schwingfest in Zahlen

270'000 Liter Bier und 37 Tonnen SägemehlDas Eidgenössische Schwingfest in Zahlen