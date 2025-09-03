Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.»

27.08.2025