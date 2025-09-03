  1. Privatkunden
Empfang im Stream Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

Andreas Lunghi

3.9.2025

Am Sonntag wurde Armon Orlik in Mollis GL Schwingerkönig – drei Tage später wird er in seinem Wohnort Maienfeld GR gebührend gefeiert. Ab 18.00 Uhr bist du hier live dabei!

Redaktion blue Sport

03.09.2025, 17:55

03.09.2025, 18:36

Armon Orlik ist Schwingerkönig!

Armon Orlik ist Schwingerkönig!

31.08.2025

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

31.08.2025

Ein Toter und acht Verletzte nach schwerem Unfall auf der A14
Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Embolo vor Gericht verurteilt – jetzt äussert sich der Nati-Star

Mehr Schwingen

«Es ist verrückt, surreal». Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde

«Es ist verrückt, surreal»Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde

Triumph beim ESAF. Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Triumph beim ESAFNordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Wende könnte bevorstehen. Kommt jetzt der VAR im Schwingsport?

Wende könnte bevorstehenKommt jetzt der VAR im Schwingsport?

Letzter Einsatz beim ESAF. Jörg Abderhalden tritt als SRF-Schwingexperte zurück

Letzter Einsatz beim ESAFJörg Abderhalden tritt als SRF-Schwingexperte zurück

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.»

27.08.2025

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

31.08.2025

Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Die Frage, ob er jeweils den Siegermuni mit nach Hause nimmt, hat der Bauernsohn blue Sport schon vor dem ESAF beantwortet.

31.08.2025

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Werner Schlegel: «Falls mein Vater noch Platz im Stall hätte»

Mehr Videos