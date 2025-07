Staudenmann zurück auf Kurs – Youngster Moser einsame Spitze

3. Gang: Moser einsam an der Spitze – Staudenmann und Schlegel lauern

Zeige- und Mittelfinger sind bei Sinisha Lüschers linker Hand mit einem Tape versehen. Im Gang zuvor, renkte er sich den Finger aus (siehe Eintrag unten). Gegen Michael Moser hat der Nordwestschweizer das Nachsehen. Im Duell der beiden Youngster zeigt Moser Lüscher den Meister. Der 19-jährige Berner holt sich seinen dritten Sieg, seinen zweiten mit einer Zehn.

Mittlerweile ist klar, warum Sinisha Lüscher beim zweiten Gang gegen Florian Gnägi den Kampfrichter um einen kurzen Unterbruch bat. Während des Kampfes greift Lüscher mit seiner linken Hand nicht. Der Grund: ein ausgerenkter Finger. Bei nächster Gelegenheit schreitet er zu einem Betreuer und lässt sich den Finger wieder einrenken, schwingt weiter und gewinnt mit der Maximalnote.

Der Thurgauer Domenic Schneider legt gegen Lars Zaugg explosiv los. Der Berner dreht sich aber noch entscheidend ab. Beim zweiten Zug des Nordostschweizer Schwergewichts gibt es für Zaugg kein Retten mehr. Schneider gewinnt mit einer 9,75.

Werner Schlegel macht mit Adrian Klossner kurzen Prozess. Der erste Zug misslingt, beim zweiten Versuch holt er sich gegen den Berner die zehn ab. So geht Schlegel nach einer Gangdauer von 30 Sekunden in die Mittagspause.

Nick Alpiger wirft Josias Wittwer kurz vor Anbruch der Schlussminute im Nachdrücken auf die Schulterblätter.

Fabian Staudenmann mobilisiert gegen Tiago Vieria all seine Kraft. Der Berner Spitzenschwinger will gegen den Nordwestschweizer eine Zehn. Gleich mehrfach hebt Staudenmann den 160-Kilo-Mann (Quelle: Schlussgang.ch) am Boden hoch. Das Unterfangen gelingt. Staudenmann holt sich die Maximalnote.

Curdin Orlik holt sich seine zweite Maximalnote in Folge. Gegen Samuel Schmid gewinnt er platt.