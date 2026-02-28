Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im dritten Rennen duellieren sich die Segler in Sydney. Team Switzerland hofft dabei auf die ersten Punkte.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die aufregendste Regatta-Serie der Welt macht dieses Wochenende in Sydney Halt. Beim dritten SailGP der Saison wollen auch die Schweizer endlich punkten.

blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.

Segeln: Sydney SailGP - Renntag 2 So 01.03. 20:30 - 22:05



In einer Flotte, in der ein einziges schlechtes Wendemanöver das ganze Wochenende ruinieren kann, behielt das spanische Team die Nerven, las die Windverhältnisse wie ein Buch und setzte sich an Renntag 1 in Sydney an die Spitze der Rangliste.

Bei uneinheitlichen, unbeständigen Windverhältnissen klassierte sich das Schweizer Boot beim ersten SailGP Abendrennen im Hafen von Sydney in den Punkten.

Die Rangliste

Daten & Austragungsorte 2026 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth

14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland

28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney

11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro

9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda

30. & 31. Mai | Race #6 | New York

21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax

25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth

22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz

5. & 6. September | Race #10 | Valencia

19. & 20. September | Race #11 | Genf

21. & 22. November | Race #12 | Dubai

Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom

Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

