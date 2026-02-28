  1. Privatkunden
SailGP im Stream Holt sich Team Switzerland in Sydney den ersten Punkt?

Patrick Lämmle

28.2.2026

Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im dritten Rennen duellieren sich die Segler in Sydney. Team Switzerland hofft dabei auf die ersten Punkte.

Redaktion blue Sport

28.02.2026, 20:25

28.02.2026, 21:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die aufregendste Regatta-Serie der Welt macht dieses Wochenende in Sydney Halt. Beim dritten SailGP der Saison wollen auch die Schweizer endlich punkten. 
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.
Mehr anzeigen
Segeln: Sydney SailGP - Renntag 2
Segeln: Sydney SailGP - Renntag 2

So 01.03. 20:30 - 22:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

In einer Flotte, in der ein einziges schlechtes Wendemanöver das ganze Wochenende ruinieren kann, behielt das spanische Team die Nerven, las die Windverhältnisse wie ein Buch und setzte sich an Renntag 1 in Sydney an die Spitze der Rangliste.

Bei uneinheitlichen, unbeständigen Windverhältnissen klassierte sich das Schweizer Boot beim ersten SailGP Abendrennen im Hafen von Sydney in den Punkten.

Die Rangliste

Daten & Austragungsorte 2026

  • 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
  • 14. & 15. Februar  | Race #2 | Auckland
  • 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
  • 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
  • 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
  • 21. & 21. Juni  | Race #7 | Halifax
  • 25. & 26. Juli  | Race #8 | Portsmouth
  • 22. & 23. August  | Race #9 | Sassnitz
  • 5. & 6. September | Race #10 | Valencia
  • 19. & 20. September | Race #11 | Genf
  • 21. & 22. November  | Race #12 | Dubai
Mehr anzeigen

Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom

Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland.

17.01.2026

Aus dem Archiv

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

Barcelona – Villarreal 4:1

Barcelona – Villarreal 4:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

27.02.2026

Mehr Videos