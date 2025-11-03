Horror-Verletzung schockt Football-Welt Schreckmoment in der NFL: Washingtons Quarterback Jayden Daniels hat sich bei der Niederlage gegen Seattle offenbar den linken Ellbogen ausgekugelt. Die Saison des 24-Jährigen steht auf der Kippe – im Stadion herrschte Totenstille. 03.11.2025

Jayden Daniels von den Washington Commanders hat sich den linken Ellbogen ausgekugelt.

Der Quarterback fällt auf unbestimmte Zeit aus, die Saison könnte für ihn vorbei sein.

Gleichzeitig stellt Kicker Cam Little von den Jacksonville Jaguars einen NFL-Rekord auf. Mehr anzeigen

Eine Szene, die selbst hartgesottene Football-Fans erschaudern liess: Beim Spiel der Washington Commanders gegen die Seattle Seahawks hat sich Quarterback Jayden Daniels schwer am linken Ellbogen verletzt. Der 24-Jährige soll sich gemäss aktuellen Berichten das Gelenk bei einem Tackling im Schlussviertel ausgekugelt haben.

Die Bilder sind nichts für schwache Nerven. Daniels wurde von Seahawks-Linebacker Drake Thomas zu Boden gerissen, wobei sein Arm unglücklich nach hinten knickte. «Man konnte förmlich hören, wie allen im Stadion die Luft aus den Lungen wich», sagte Teamkollege Sam Cosmi.

Headcoach Dan Quinn zeigte sich nach der 14:38-Niederlage tief betroffen: «Ich bin total fertig.» Ob Daniels in dieser Saison noch einmal auflaufen kann, ist unklar. Eine MRT-Untersuchung soll klären, ob Bänder oder Knochen beschädigt sind.

Anderer Profi sorgt für Begeisterung

Der verletzte Quarterback war in seiner ersten Saison als Starter ein Hoffnungsträger für Washington. Nach dem Playoff-Halbfinal im Vorjahr liegt das Team nun mit einer 3:6-Bilanz deutlich hinter den Erwartungen.

Während Daniels um seine Rückkehr kämpft, sorgte ein anderer NFL-Profi für Begeisterung: Cam Little von den Jacksonville Jaguars stellte einen neuen Ligenrekord auf. Der Kicker traf beim 30:29-Sieg nach Verlängerung gegen die Las Vegas Raiders aus 68 Yards Entfernung – weiter als je ein Spieler zuvor.

«Es fühlte sich an, als hätten wir den Super Bowl gewonnen», jubelte Coach Liam Coen. Damit übertraf Little den bisherigen Rekord von Justin Tucker, der 2021 ein Field Goal aus 66 Yards erzielt hatte.

