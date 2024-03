Tanja Hüberli und Nina Brunner brauchten beim Auftakt der Pro Tour in Doha im Achtelfinal starke Nerven. Bild: Keystone

Tanja Hüberli und Nina Brunner stehen beim Auftakt der Pro Tour in Doha in den Viertelfinals.

Die Innerschweizerinnen bezwangen im Achtelfinal die als Nummer 2 gesetzten Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth nach einem wahren Krimi 23:21, 19:21, 25:23.

Hüberli/Brunner zeigten sich vom verlorenen zweiten Satz zunächst wenig beeindruckt und gingen im entscheidenden Durchgang 7:2 in Führung. Beim Stand von 14:11 vergaben sie aber drei Matchbälle hintereinander, ehe sie den achten nutzten. Dazwischen hatten Nuss/Kloth ihrerseits fünfmal die Möglichkeit, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Im Viertelfinal am Freitagnachmittag treffen Hüberli/Brunner mit den als Nummer 3 gesetzten Sara Hughes/Kelly Cheng auf ein weiteres US-Duo.

Endstation Achtelfinal für Vergé-Dépré/Mäder

Ausgeschieden sind dagegen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder. Die Bernerin und die Zürcherin unterlagen im Achtelfinal den Italienerinnen Valentina Gottardi/Marta Menegatti 21:23, 27:29. Im zweiten Durchgang gaben sie eine 16:12-Führung preis und hatten sie sechs Satzbälle.

Für das dritte Schweizer Duo in Doha, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, war das Turnier bereits nach den Gruppenspielen zu Ende. Die drei Schweizer Teams kämpfen um zwei Plätze an den Olympischen Spielen in Paris.

sfy, sda