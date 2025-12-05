  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dritte EM-Goldmedaille verpasst Hundertstel-Glück diesmal nicht auf Pontis Seite

SDA

5.12.2025 - 20:47

Der entthronte Noè Ponti gratuliert dem Franzosen Maxime Grousset zum EM-Titel über 100 m Delfin
Der entthronte Noè Ponti gratuliert dem Franzosen Maxime Grousset zum EM-Titel über 100 m Delfin
Keystone

Noè Ponti verpasst an der Kurzbahn-EM in Lublin seine dritte Goldmedaille. Er muss sich im Final über 100 m Delfin mit Silber begnügen. Diesmal ist das Hundertstel-Glück nicht auf seiner Seite.

Keystone-SDA

05.12.2025, 20:47

05.12.2025, 20:57

Aus der erhofften erfolgreichen Titelverteidigung wurde für Noè Ponti am Freitagabend nichts. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2020 lieferte sich über die vier kurzen Längen mit Maxime Grousset ein Kopf-an-Kopf-Rennen, lag vor der letzten Wende noch knapp in Führung, doch am Ende schlug der Franzose nach 48,10 Sekunden in EM-Rekord mit einer Hundertstel Vorsprung auf den 23-jährigen Tessiner an.

Damit revanchierte sich Grousset für die knappe Niederlage am Vortag über 100 m Lagen, als Ponti mit demselben knappen Vorsprung seine zweite Goldmedaille an den Titelkämpfen im Osten Polens nach jener über 50 m Delfin gewonnen hatte. Das Podest am Freitag komplettierte der Italiener Michele Busa in 49,21 Sekunden.

Ponti erhält am Wochenende über 200 m Delfin nochmals eine Chance, das Gold-Triple von vor zwei Jahren an der EM in Rumänien zu wiederholen. Die Vorläufe und Halbfinals über die acht kurzen Längen stehen am Samstag auf dem Programm, um die Medaillen wird am Sonntagabend geschwommen. Auch über die längste Delfin-Distanz tritt Ponti wieder als Titelverteidiger an.

Gartmann nahe an der Finalqualifikation

Zwei starke Auftritte zeigte am vierten von sechs Wettkampftagen Gian-Luca Gartmann. Der Zürcher hatte sich am Vormittag mit der zwölftbesten Zeit für die Halbfinals qualifiziert und legte am Abend noch einmal zu. In 1:55,16 Minuten schlug er an und durfte als Vierter der ersten Halbfinalserie auf eine Finalteilnahme hoffen. Am Ende fehlten ihm als Zehnter jedoch 44 Hundertstel zu den Top 8.

Djakovic scheitert erneut vorzeitig

Eine nächste Enttäuschung setzte es für Antonio Djakovic ab. Wie zwei Tage zuvor über die doppelte Distanz scheiterte der Thurgauer auch über 100 m Crawl in den Vorläufen. Der 23-jährige Athlet des SC Uster, vor vier Jahren an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi Dritter über 400 m Crawl und mehrfacher EM-Medaillengewinner, schlug in 47,97 Sekunden an und kam damit nicht über Rang 44 hinaus. Der Schweizer Rekord von Noè Ponti steht bei 46,49 Sekunden.

«Wer denkt, der verliert». Zweite EM-Goldmedaille – aber Noè Ponti will mehr

«Wer denkt, der verliert»Zweite EM-Goldmedaille – aber Noè Ponti will mehr

Meistgelesen

Rennen nach Von-Allmen-Sturz fortgesetzt – Monney fällt zurück
Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht
Autolenker stirbt in Schüpfen bei Kollision mit BLS-Zug
«Keine gravierenden Verletzungen» nach heftigem Sturz in Beaver Creek

Videos aus dem Ressort

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller.

05.12.2025

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

STORY: In diesem Pool in Kapstadt bekommt der Begriff «Atemzüge» eine ganz neue Bedeutung. In der südafrikanischen Stadt wird eine Meisterschaft im Tauchschach ausgetragen. Sich selbst unter  Wasser zu halten und gleichzeitig die Figuren auf dem Spielbrett zu ziehen, scheint eine Herausforderung zu sein.  Bei dem Event am Donnerstag zeigte sich der US-Schachgrossmeister Hans Niemann besonders geschickt. Er gewann das Match. «Ich hab' festgestellt, dass ich tatsächlich mehr Zeit unter Wasser verbringen kann, manchmal konnte ich mir richtig Zeit lassen, weil ich den Atem anhalten konnte; ich hab' mich wohl gefühlt und Druck auf meine Gegner gemacht. Ich hab' mich schnell bewegt und ihre Züge vorausgesehen. Alles lief wie am Schnürchen.» Das Schachbrett ist mit Gewichten versehen und magnetisiert. Das sogenannte «Diving Chess»-Format wurde 2012 vom Londoner Erfinder Etan Ilfeld entwickelt, dem Gründer der Mind Sports Olympiade. Der Wettbewerb am Donnerstag fand im Rahmen des Freestyle Chess Grand-Slam-Finales statt, das am Montag in Kapstadt beginnt. Ausser Niemann und seinem Landsmann Fabiano Caruana nehmen noch andere Grossmeister teil, darunter der Weltranglistenerste Magnus Carlsen, Weltcup-Sieger Javokhir Sindarov aus Usbekistan und der Deutsche Vincent Keymer.

05.12.2025

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Schlüsselfigur bei GC. Bei Servette nur Joker-Ensätze. Giotto Morandi (26) muss sich mit seiner neuen Rolle zurechtfinden.

05.12.2025

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Biathlon. Ein Sprint mit enttäuschenden Schweizerinnen

BiathlonEin Sprint mit enttäuschenden Schweizerinnen

Kurzbahn-EM. Djakovic scheitert wiederum vorzeitig

Kurzbahn-EMDjakovic scheitert wiederum vorzeitig

Historische Serie reisst. Nach 1297 Spielen: NBA-Star LeBron James punktet nur einstellig

Historische Serie reisstNach 1297 Spielen: NBA-Star LeBron James punktet nur einstellig