Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»
Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?
29.08.2025
Sind die Schwingstars so bereit wie ihre Anhänger, gibts ein Spektakel im Sägemehl. Mit Bierflaschen in der Hand, Schnauzer im Gesicht und einer Prise Humor verraten sie blue Sport ihre Königs-Favoriten
