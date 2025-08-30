  1. Privatkunden
Wer wird Schwingerkönig? «Ich habe 350 Franken auf Armon Orlik gesetzt!»

Michael Wegmann

30.8.2025

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

Sind die Schwingstars so bereit wie ihre Anhänger, gibts ein Spektakel im Sägemehl. Mit Bierflaschen in der Hand, Schnauzer im Gesicht und einer Prise Humor verraten sie blue Sport ihre Königs-Favoriten

Redaktion blue Sport

30.08.2025, 07:30

30.08.2025, 07:52

ESAF im Ticker. Die jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen

ESAF im TickerDie jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen

Mehr Schwingen

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

27.08.2025

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Die Schwinger sind bereit – wer holt sich im Glarnerland den Königstitel?

Schwingen

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Wenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Von Anschwingen bis ZwilchhoseWenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt