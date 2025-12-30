  1. Privatkunden
Darts-Star Littler legt sich mit Fans an «Ihr bezahlt mein Preisgeld – danke, dass ihr mich ausbuht»

dpa

30.12.2025 - 07:08

Luke Littler reagiert auf die Buhrufe aus dem Publikum.
Luke Littler reagiert auf die Buhrufe aus dem Publikum.
Keystone

Luke Littler gibt zum ersten Mal bei dieser WM Sätze ab. Am Ende jubelt er dennoch über das Weiterkommen. Der Jungstar legt sich mit den Fans an.

DPA

30.12.2025, 07:08

30.12.2025, 07:14

Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Der 18-Jährige entschied im Alexandra Palace das stimmungsvolle Duell mit Rob Cross für sich und kam im letzten Spiel des Abends zu einem 4:2-Erfolg. Der Champion von 2018 fügte Littler damit die ersten beiden Satzverluste des Turniers zu und hatte auch die Chance zum 3:3-Ausgleich. 

Das Niveau des Spiels war hoch: Beide Spieler erreichten insgesamt 24 Mal die Höchstzahl von 180 Punkten. 

Littler legte sich phasenweise mit dem Publikum an und zeigte sich auch im Interview nach dem Sieg auf der Bühne emotional: «Es stört mich nicht», behauptete er und lachte auf: «Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.» 

Bereits zuvor zog Ryan Searle als erster Profi dieser WM in die Runde der besten acht Spieler ein. Er gewann mit 4:0 gegen seinen englischen Landsmann James Hurrell.

