Am Sonntag steht in Gruyères das dritte Rennen der diesjährigen Bike Revolution an. Mit dabei ist auch Ramona Forchini, die turbulente Monate mit Erfolgen wegsteckt.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Beim dritten Rennen der Bike Revolution der Frauen in Gruyères gilt Ramona Forchini als Favoritin. Dabei stand die Karriere der Toggenburgerin im Frühjahr noch auf der Kippe. Ihr neues Team, bei dem sie einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, löste sich wie aus heiterem Himmel wegen fehlendem Hauptsponsor auf.

Im März verkündete die 30-Jährige dann, dass sie beim BIXS Performance Race Team Unterschlupf gefunden hat – und blüht seitdem so richtig auf. Drei Saisonsiege hat sie bereits gefeiert, darunter der Erfolg bei der Bike Revolution in Engelberg.

Am letzten Wochenende bestätigte die Ostschweizerin dann auch auf Weltcup-Stufe ihre starke Form und fuhr in Leogang etwas überraschend auf den dritten Rang.

In Abwesenheit von Alessandra Keller wird der Sieg im malerischen Gruyères über Forchini gehen. Die Sorgen des Frühjahrs sind dabei schon längst vergessen.

