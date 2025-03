Das Segelspektakel von San Francisco auf blue Zoom SailGP live im Free-TV: Am Samstag und Sonntag kannst du auf blue Zoom das grosse Segelspektakel von San Francisco verfolgen. 21.03.2025

In San Francisco wollen Sébastien Schneiter und das Schweizer SailGP-Team an die guten Resultate anknüpfen, um in der Rangliste weiter aufzusteigen – weniger als eine Woche nach dem 10. Platz in Los Angeles.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

SailGP – die aufregendste Regatta-Serie der Welt Adrenalingeladene Rennen, legendäre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und rekordverdächtige Geschwindigkeiten. SailGP ist der aufregendste Wettkampf auf dem Wasser – angetrieben von der Natur.

Hier kämpfen die besten Segler*innen der Welt auf High-Tech-Katamaranen, die mit Foils und Starrflügeln über das Wasser fliegen und dabei bis zu 100 km/h erreichen. Jedes Rennen dauert maximal 15 Minuten – Spannung pur! Die Saison 24/25 führt die Teams über vier Kontinente an 14 spektakuläre Austragungsorte.

Mit dabei: Die Schweiz! Auch in dieser Saison geht das Swiss SailGP Team an den Start – und erstmals überhaupt findet ein Rennen in der Schweiz statt: Am 21. und 22. September kommt der SailGP auf den Genfersee.

blue Zoom zeigt alle Rennen und TV-Magazine rund um den SailGP. Hier findest du alle Infos und Highlights des SailGP Mehr anzeigen

Keine Zeit zum Grübeln. Sechs Tage nach den Rennen in Los Angeles geht es für die SailGP-Flotte in San Francisco weiter (Samstag und Sonntag live ab 22.30 Uhr auf blue Zoom). Unter der majestätischen und legendären Golden Gate Bridge möchten die Schweizer den Favoriten ein Schnippchen schlagen. Dafür müssen sie allerdings konstantere Leistungen zeigen als bisher.

In einzelnen Rennen konnten Sébastien Schneiter und seine Crew bereits mit den Besten mithalten, doch gerade bei starkem Wind besteht noch Verbesserungspotenzial. Für dieses Wochenende sind jedoch eher milde Bedingungen mit leichtem Wind in der Bucht angesagt – eine gute Gelegenheit für die Schweizer Segler, ihre Stärken bei leichteren, fast schon heimischen Winden unter Beweis zu stellen.

Auf dem legendären Revier rund um die Insel Alcatraz, das bereits die letzten drei Finalrunden beherbergte, hofft das Schweizer Team, die Leistung aus dem Jahr 2023 zu wiederholen oder gar zu verbessern. Damals belegten sie bei ihrem ersten Auftritt in der kalifornischen Bucht einen soliden 7. Platz – ebenfalls mit Sébastien Schneiter am Steuer.

SailGP in Genf – bald ist es so weit! Imago Die majestätischen und ultraschnellen F50-Boote machen am 21. und 22. September erstmals Halt in der Schweiz. Eine einmalige Gelegenheit, diese Technikwunder live in Genf zu erleben. Es ist nicht alltäglich, dass sich die besten Segler der Welt am Genfersee messen. Um dieses aussergewöhnliche Ereignis nicht zu verpassen, bietet SailGP einen exklusiven Vorverkauf an – 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart. Wer sich die besten Tickets frühzeitig sichern möchte, kann sich über diesen Link registrieren. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 26. März, der öffentliche Verkauf beginnt am Freitag, 28. März.

Manöver verbessern

«Wir haben grosse Fortschritte bei den Starts gemacht, hatten aber Mühe, danach vorne zu bleiben», erklärte der Genfer nach der Etappe in Los Angeles am vergangenen Wochenende. Der Schweizer Steuermann ärgerte sich über einige Unsauberkeiten bei bestimmten Manövern – etwas, das im Feld dieser Qualität teuer zu stehen kommen kann. «Wir freuen uns wirklich sehr auf San Francisco, wo uns die Bedingungen wahrscheinlich besser liegen werden.»

Die neue Crew-Konfiguration, die in der Zwischensaison stark verändert wurde, macht weiterhin Fortschritte. Aktuell liegen die Schweizer auf Rang 7. Das Team Emirates/GBR führt die Gesamtwertung vor den Teams aus Australien und Neuseeland an. Um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren, müssen die Schweizer nun kräftig punkten. Auf dem 12. und letzten Platz sind derzeit die Deutschen klassiert.

Ganz vorne dürften erneut die Australier, Neuseeländer und das Team Emirates GBR das Tempo vorgeben. Aber Vorsicht: Auch die Spanier sind nicht zu unterschätzen – sie hatten letztes Jahr überraschend das grosse Finale gewonnen. Das dänische Boot hat in Los Angeles Schäden erlitten und wird nicht am Start sein.

Die Rennen am Wochenende vom 22. und 23. März 2025 live im Free TV auf blue Zoom

Live Segeln: San Francisco SailGP - Renntag 1 Sa 22.03. 22:30 - 00:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Live Segeln: San Francisco SailGP - Renntag 2 So 23.03. 22:30 - 00:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch