«Angst, Schock und Bestürzung» Gewalt auf der Strasse eskaliert: Autofahrer schiesst auf italienisches Radsportteam

ai-scrape

23.12.2025 - 11:47

Ein vorbeifahrendes Auto schiesst auf eine Gruppe Radfahrer.
Ein vorbeifahrendes Auto schiesst auf eine Gruppe Radfahrer.
screenshot: twitter @Domestique___

Ein italienisches Radteam wurde während eines Trainings in der Nähe des Gardasees von einem Autofahrer beschossen. Der Vorfall reiht sich ein in die Debatte, der zunehmende Aggression von Autofahrern gegenüber Radfahrern.

Sandro Zappella

23.12.2025, 11:47

23.12.2025, 13:26

Das italienische Radteam S.C. Padovani Polo Cherry Bank erlebte einen schockierenden Vorfall, als ein Autofahrer während eines Trainingslagers in der Nähe des Gardasees auf sie schoss. Verletzt wurde dabei aber glücklicherweise niemand. 

Aufnahmen, die das Team in sozialen Medien teilte, zeigen, wie ein BMW-Fahrer neben den sieben Radfahrern anhält und zwei Schüsse abfeuert, bevor er davonfährt. Der Vorfall ereignete sich, während die Sportdirektoren des Teams, die normalerweise in einem Begleitfahrzeug folgen, angehalten hatten, um auf eine andere Gruppe zu warten. In einer Vereinsmitteilung ist nach dem Vorfall die Rede von «Angst, Schock und Bestürzung.»

Nach ihrer Rückkehr ins Hotel berichteten die Radfahrer über den Vorfall und sammelten Beweise, um diese der Polizei zu übergeben. Der Präsident des Teams, Galdino Peruzzo, und der Sportdirektor Dimitri Konychev äusserten sich besorgt über die zunehmende Aggression von Autofahrern gegenüber Radfahrern in Italien. 

Willkür einzelner Personen ausgeliefert

Bereits im September wurde Teammitglied Marco Palomba bei einem Unfall mit Fahrerflucht verletzt. Peruzzo betonte, dass die Strassen das Trainingsgelände der Radfahrer seien und dass der Verein alle notwendigen Massnahmen ergriffen habe, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dennoch sei man der Willkür einzelner Personen ausgeliefert.

Konychev, ein erfahrener Radprofi, erklärte, dass das Team seine Trainingsrouten sorgfältig plant, um stark befahrene Strassen zu vermeiden. Die Radfahrer tragen gut sichtbare Kleidung und haben Lichter an ihren Fahrrädern, um von Autofahrern besser gesehen zu werden.

Debatte über Radfahrersicherheit in Italien

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund einer hitzigen Debatte über die Sicherheit von Radfahrern in Italien. Im August führte ein schwerer Unfall in Apulien, bei dem drei Radfahrer ums Leben kamen, zu einer Diskussion über die steigende Zahl von Todesfällen im Radverkehr. Der Präsident des italienischen Radsportverbands machte die Ungeduld der Autofahrer für die steigende Unfallrate verantwortlich.

Auch der Tod der jungen Radfahrerin Sara Piffer im Januar, die von einem überholenden Autofahrer erfasst wurde, sorgte für Empörung und Forderungen nach mehr Verkehrssicherheit. Ihr Vater beschrieb die italienischen Strassen als «Wilder Westen» und forderte mehr gesunden Menschenverstand im Strassenverkehr.

