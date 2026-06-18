2. Etappe der Tour de Suisse von schwerem Sturz überschattet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pogacar-Freundin Zigart im Spital 2. Etappe der Tour de Suisse von schwerem Sturz überschattet

SDA

18.6.2026 - 15:30

Schwerer Sturz überschattet 2. Etappe der Tour de Suisse

Schwerer Sturz überschattet 2. Etappe der Tour de Suisse

Der 2. Renntag der Tour de Suisse wird von einem schweren Sturz der Slowenin Urska Zigart überschattet. Die Freundin von Tadej Pogacar stürzt kurz vor dem Ziel in Lugano und muss ins Spital gebracht werden.

18.06.2026

Elisa Longo Borghini sichert sich bei der 2. Etappe der Tour de Suisse den Sieg. Der Renntag wird aber von einem schweren Sturz der Slowenin Urska Zigart überschattet. Ein erstes Update aus dem Spital gibt leichte Entwarnung.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

18.06.2026, 15:30

18.06.2026, 17:39

Die Freundin von Tadej Pogacar kam auf der letzten Abfahrt bei einer Bodenwelle zu Fall, überschlug sich kurz vor dem Ziel und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Sie blieb zunächst regungslos liegen und wurde anschliessend ins Spital in Locarno gebracht. 

Untersuchungen im Spital ergaben, dass sich die 29-jährige Slowenin einen Bruch des Kiefers und Schürfungen im Gesicht zugezogen hat, wie ihr Team AG Insurance-Soudal mitteilte. Es besteht zudem der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Die Slowenin Urska Zigart (rechts) stürzte in Locarno kurz vor dem Ziel.
Die Slowenin Urska Zigart (rechts) stürzte in Locarno kurz vor dem Ziel.
KEYSTONE

Es ist nicht der erste heftige Unfall der 29-Jährigen. «Sie ist schon mehrere Male schwer gestürzt und hat sehr viel Angst die ganze Zeit. Das fährt dann immer mit», erklärte Radsport-Expertin Michelle Andres bei «SRF».

Pogacar teilte auf Instagram ein Bild mit Zigart in inniger Umarmung und versah es mit zwei Herz-Emojis. Dasselbe Bild hatte seine Partnerin Stunden zuvor selbst auf Instagram geteilt.

Quelle: Instagram/@tadejpogacar

Sieg und Maillot jaune für Borghini

Der Sieg ging an die 34-jährige Italienerin Elisa Longo Borghini, die nach 106 km mit einer halben Minute Vorsprung auf die Kanadierin Sarah Van Dam ins Ziel kam.

Dritte wurde die Schweizer Meisterin Steffi Häberlin. Wie ihre Landsfrau büsste auch Marlen Reusser, die kurz vor dem Ziel falsch abgebogen war, 47 Sekunden auf Longo Borghini ein.

Die 34-jährige Italienerin Elisa Longo Borghini griff im letzten Anstieg des Tages an und triumphierte danach in Locarno solo mit einer halben Minute Vorsprung
Die 34-jährige Italienerin Elisa Longo Borghini griff im letzten Anstieg des Tages an und triumphierte danach in Locarno solo mit einer halben Minute Vorsprung
Keystone

Meistgelesen

Am Ende führt Trump die Schweiz vor
Nationalrat knickt nach SVP-Tadel ein und stimmt anders: «Der Druck war zu gross»
Kreml redet Angriffe auf Moskau-Raffinerie klein – Öl regnet auf die Hauptstadt nieder
Wassermassen überfluten Stadt in Andalusien innert Minuten
2. Etappe der Tour de Suisse von schwerem Sturz überschattet

Videos aus dem Ressort

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

Am Donnerstag trifft die Schweiz im zweiten WM-Gruppenspiel auf Bosnien. blue Sport hat sich vor Ort in Los Angeles bei den Nati-Fans umgehört.

18.06.2026

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

Schon am Abend vor dem Spiel wimmelt es rund um das SoFi Stadium in Los Angeles vor bosnischen Anhängern. blue Sport macht den Stimmungstest.

18.06.2026

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Elijah und Isaiah Okafor unterstützen ihren Bruder Noah an der WM hautnah vor Ort. blue Sport hat die Okafors in ihrer Villa in Beverly Hills besucht und nachgefragt, wie der Nati-Stürmer mit der Jokerrolle umgeht.

18.06.2026

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tour de Suisse. Pogacar eine Klasse für sich – Solo-Fahrt zu Gelb

Tour de SuissePogacar eine Klasse für sich – Solo-Fahrt zu Gelb

Schwing-Shootingstar. Eine Frage zu Cristiano Ronaldo bringt Schwergewicht Lüscher ins Wanken

Schwing-ShootingstarEine Frage zu Cristiano Ronaldo bringt Schwergewicht Lüscher ins Wanken

Tour de Suisse. Niederländerin De Vries gewinnt Auftakt in Sondrio

Tour de SuisseNiederländerin De Vries gewinnt Auftakt in Sondrio