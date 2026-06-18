2. Etappe der Tour de Suisse von schwerem Sturz überschattet

Schwerer Sturz überschattet 2. Etappe der Tour de Suisse Der 2. Renntag der Tour de Suisse wird von einem schweren Sturz der Slowenin Urska Zigart überschattet. Die Freundin von Tadej Pogacar stürzt kurz vor dem Ziel in Lugano und muss ins Spital gebracht werden. 18.06.2026

Elisa Longo Borghini sichert sich bei der 2. Etappe der Tour de Suisse den Sieg. Der Renntag wird aber von einem schweren Sturz der Slowenin Urska Zigart überschattet. Ein erstes Update aus dem Spital gibt leichte Entwarnung.

Die Freundin von Tadej Pogacar kam auf der letzten Abfahrt bei einer Bodenwelle zu Fall, überschlug sich kurz vor dem Ziel und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Sie blieb zunächst regungslos liegen und wurde anschliessend ins Spital in Locarno gebracht.

Untersuchungen im Spital ergaben, dass sich die 29-jährige Slowenin einen Bruch des Kiefers und Schürfungen im Gesicht zugezogen hat, wie ihr Team AG Insurance-Soudal mitteilte. Es besteht zudem der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Die Slowenin Urska Zigart (rechts) stürzte in Locarno kurz vor dem Ziel. KEYSTONE

Es ist nicht der erste heftige Unfall der 29-Jährigen. «Sie ist schon mehrere Male schwer gestürzt und hat sehr viel Angst die ganze Zeit. Das fährt dann immer mit», erklärte Radsport-Expertin Michelle Andres bei «SRF».

Pogacar teilte auf Instagram ein Bild mit Zigart in inniger Umarmung und versah es mit zwei Herz-Emojis. Dasselbe Bild hatte seine Partnerin Stunden zuvor selbst auf Instagram geteilt.

Quelle: Instagram/@tadejpogacar

Sieg und Maillot jaune für Borghini

Der Sieg ging an die 34-jährige Italienerin Elisa Longo Borghini, die nach 106 km mit einer halben Minute Vorsprung auf die Kanadierin Sarah Van Dam ins Ziel kam.

Dritte wurde die Schweizer Meisterin Steffi Häberlin. Wie ihre Landsfrau büsste auch Marlen Reusser, die kurz vor dem Ziel falsch abgebogen war, 47 Sekunden auf Longo Borghini ein.